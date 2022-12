Izvajalcem institucionalnega varstva starejših bodo na podlagi interventnega zakona zagotovljena sredstva za sofinanciranje stroškov v višini, ki ni vračunana v veljavne cene storitve, in sicer tako za stroške materiala in storitve kot za dodatne stroške dela, ki so posledica sklenjenega dogovora s sindikati v javnem sektorju ter na njegovi podlagi sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam, objavljenih v uradnem listu oktobra.

Sofinanciranje stroškov dela bo zagotovljeno za obdobje od spremembe plač v javnem sektorju na podlagi omenjenih aneksov h kolektivnim pogodbam pa vse do 30. junija, je vlada zapisala v odgovoru na vprašanje poslanke SDS Karmen Furman, ki jo je zanimalo, kdaj bodo zagotovljena finančna sredstev za vse tiste zaposlene v domovih, ki bi v novembru morali prejeti višje oktobrske plače.

Na podlagi 130. člena zakona o dolgotrajni oskrbi pa se izvajalcem institucionalnega varstva iz državnega proračuna po pojasnilu vlade zagotavlja financiranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, sklenjenega novembra lani. Veljavnost tega člena se sicer izteče 31. decembra.

Vendar pa so spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, ki so jih volivci potrdili na referendumu, vključile tudi spremembo 130. člena, na podlagi katere se bo sofinanciranje višjih stroškov dela podaljšalo do 31. decembra 2023. Hkrati navedena sprememba člena predvideva proračunska sredstva za financiranje dodatnega kadra, ki ga izvajalci zaposlujejo zaradi spremenjenih kadrovskih normativov, ki so začeli veljati 1. septembra. Sredstva za dodaten kader izvajalcem letos niso bila zagotovljena zaradi referenduma o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi.