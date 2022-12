Namen misije je bil v orbito pripeljati dva satelita za opazovanje Zemlje, ki ju je izdelal evropski proizvajalec letal Airbus. Ta naj bi se pridružila obstoječi mreži satelitov, ki lahko večkrat na dan zajamejo visokokakovostne slike katere koli točke na svetu.

Deset minut po izstrelitvi pa se je prekinila komunikacija z nosilno raketo Vega-C, ki je nato tudi odstopila od načrtovane poti. Najverjetneje je prišlo do okvare raketnega motorja Zefira 40. »Trenutno poteka preiskava dejstev, ki bo razjasnila natančno naravo napake,« je dejal Israel.

Raketa Vega-C je svoj prvi polet opravila šele 13. julija, na njej pa je poleg ostalega tovora bil tudi slovenski satelit Trisat-R. Torkova izstrelitev je bila njen prvi komercialni polet. S tovrstnimi misijami si Evropska vesoljska agencija (ESA) prizadeva, da bi Evropi omogočila večjo konkurenčnost na hitro rastočem trgu satelitov. Podjetje Virgin Orbit je medtem pridobilo vse potrebne licence za prvo britansko izstrelitev satelitov v vesolje, so danes sporočile britanske oblasti. Podjetje je namreč dokazalo, da je sprejelo vse potrebne ukrepe za zajezitev varnostnih tveganj.

Izstrelitev z novega vesoljskega letališča v Newquayu v jugozahodni Angliji je načrtovana v prihodnjih tednih. V misiji, poimenovani Start Me Up, kar je poklon rock skupini The Rolling Stones, bosta sodelovala predelano letalo Boeing 747 britanskega letalskega prevoznika Virgin Atlantic in raketa LauncherOne podjetja Virgin Orbit.

Letalo bo raketo izpustilo na višini približno 11.000 metrov nad Atlantskim oceanom južno od Irske in se nato vrnilo na vesoljsko letališče. Raketa bo nato prižgala motor in v orbito ponesla več majhnih satelitov. Po navedbah britanskih oblasti bo to prva takšna izstrelitev na evropskih tleh.

Newquay je eno od sedmih načrtovanih vesoljskih letališč v Veliki Britaniji. S tovrstnimi investicijami britanska vlada upa, da bo vesoljska industrija v naslednjem desetletju prispevala približno 4,3 milijarde evrov h gospodarstvu.