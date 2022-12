Fentanil je 50-krat močnejši od heroina in 100-krat močnejši od morfija, potencialno smrtonosna pa sta že dva miligrama te sintetične droge. V zadnjih letih je fentanil postal izjemno donosen izvozni artikel mehiških narkokartelov. Razlog za to med drugim tiči v tem, da je njegova proizvodnja veliko cenejša in hitrejša od proizvodnje »tradicionalnih drog«, so v avgustovskem članku o tej drogi zapisali pri Deutsche Welle.

DEA je fentanil opisala kot najbolj smrtonosno grožnjo, s katero se soočajo ZDA. Ob tem je navedla, da je letos zasegla več kot 4500 kilogramov te droge in več kot 50,6 milijona tablet fentanila. Te naj bi bile narejene tako, da spominjajo na različna zdravila proti bolečinam na recept, poroča britanski BBC.

Večina fentanila v ZDA pride iz sosednje Mehike. Tam naj bi jo množično proizvajala narkokartela Sinaloa in Jalisco, ki pa po informacijah DEA pri proizvodnji uporabljata kemikalije kitajskega porekla. Lani je zaradi prevelikih odmerkov drog umrlo več kot 100.000 Američanov. Dve tretjini smrti je povzročil fentanil.

Poleg fentanila je DEA letos zasegla tudi okoli 60.000 kilogramov metamfetamina, slabih 2000 kilogramov heroina in dobrih 200.000 kilogramov kokaina, je razvidno iz spletne strani DEA.