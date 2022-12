Proizvodi za prodajo na domačem trgu so se na mesečni ravni pocenili za 0,8 odstotka, za prodajo na tujih trgih pa podražili za 1,2 odstotka. Pri slednjih so se cene za prodajo na trgih držav v evrskem območju zvišale za 0,9 odstotka, na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 1,8 odstotka, so sporočili iz državnega statističnega urada.

Energenti so se pocenili za 7,2 odstotka. Za 1,8 odstotka so se podražili proizvodi za široko porabo, surovine za pol odstotka in proizvodi za investicije za 0,4 odstotka.

Najbolj so se zvišale cene v pridobivanju rudnin in kamnin (za 4,7 odstotka). Sledile so podražitve v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov (za 4,6 odstotka) ter tiskarstvu in razmnoževanju posnetih nosilcev zapisa (za 3,9 odstotka). Po drugi strani so cene najbolj upadle v oskrbi z električno energijo (za devet odstotkov), proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 1,5 odstotka) ter proizvodnji kovin (za 1,3 odstotka).

Energenti na letni ravni dražji za skoraj 80 odstotkov

Na letni ravni pa so se cene za prodajo na domačem trgu zvišale za 23,2 odstotka, za prodajo na tujih trgih pa za 16,2 odstotka, in sicer so bili proizvodi za prodajo na trgih držav v evrskem območju dražji za 16,6 odstotka, na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 15,4 odstotka.

Energenti so se v primerjavi z lanskim novembrom podražili za 78,5 odstotka, surovine za 20,4 odstotka, proizvodi za široko porabo za 14 odstotkov in proizvodi za investicije za 10,5 odstotka.

Cene so se najbolj zvišale v oskrbi z električno energijo (za 102 odstotka). Sledili so proizvodnja koksa in naftnih derivatov (za 40,8 odstotka), proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja (za 36,8 odstotka) ter tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (za 28,1 odstotka). Cene so se znižale v proizvodnji drugih vozil in plovil (za 2,9 odstotka).