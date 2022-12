V kalifornijskem derbiju so na ledu prevladovali Kopitarjevi kralji. Razmerje strelov je bilo 41:25 v njihovo korist, obe mreži pa sta v prvem delu igre mirovali.

V drugi tretjini pa je ob igri s hokejistom več v sedmi minuti udarila dolgoletna naveza Kopitar-Doughty. Slovenski as, ki je na ledu prebil 20:56 minute, je za 19 podajo v sezoni lepo nastavil plošček za strel, Drew Doughty pa ni okleval in zadel mimo nemočnega Lukaša Dostala (37 obramb). Na drugi strani je Pheonix Copley v vratih kraljev zbral 24 obramb.

Anaheim je v 15. minuti druge tretjine izenačil prek Franka Vatrana, še pred koncem drugega dela pa je Alex Iafallo domače popeljal v vodstvo. Na začetku zadnje tretjine je zadel Viktor Arvidsson, zmago pa je devet minut pred koncem potrdil Kevin Fiala, varovanci Todda McLellana pa so dvoboj mirno pripeljali do konca.

Čustvena je bila noč v Torontu, kjer so domači Maple Leafs s 4:1 premagali Tampa Bay Lightning. V nedavnem strelskem pohodu v Vaughanu, predmestju Toronta, je namreč storilec med petimi ljudmi ubil tudi dedka Victorja Meta, zaradi česar se je moštvo pred dvobojem poklonilo z minuto molka.

Mete sicer zaradi poškodbe od začetka decembra ne igra, na 11 tekmah letos pa je Torontov branilec zbral dve podaji.

Na ledu so bili nato javorovi listi precej boljši tekmec, razmerje v strelih na gol je bilo 40:19. Pri domačih je William Nylander dosegel gol in podajo, pri gostih pa je Andrej Vasilevski ustavil 36 od 38 strelov.

Na preostalih tekmah so šesti poraz zapovrstjo doživeli hokejisti New Jersey Devils. Premoč so morali priznati Carolina Hurricanes, ki so slavili s 4:1 in se s 46 točkami povzpeli na drugo mesto vzhodne konference. New Jersey je četrti z dvema točkama manj.

Na petem mestu vzhoda so Pittsburgh Penguins, ki so s 3:2 ugnali New York Rangers in ustavili njihov niz sedmih zaporednih zmag. Odločilni gol je 11 minut pred koncem dosegel Sidney Crosby.

Proti vrhu zahodne konference pa se pomikajo Winnipeg Jets. Ti so po zmagi s 5:1 proti Ottawa Senators zdaj tretji s 43 točkami. Vodilni Vegas ima dve več. Za Los Angelesom so po novem hokejisti Seattle Kraken, ki so s 5:2 ugnali St. Louis Blues.