Okrožni uradniki za izredne razmere so povedali, da je v skupnosti Eel River Valley nastala precejšnja škoda. Iz šerifovega urada so sporočili, da je bilo poškodovanih 11 oseb, dva posameznika pa naj bi umrla »zaradi nujnih zdravstvenih stanj med potresom in/ali takoj po njem«. Urad ni navedel dodatnih informacij o smrtnih primerih.

Predhodno je USGS sporočil, da je verjetnost žrtev sicer majhna, vendar pa da je možno, da bi potres s središče na globini 17 kilometrov povzročil gmotno škodo. Obenem je nacionalni center za opozarjanje pred cunamiji ZDA (NTWC) sporočil, da cunamija zaradi potresa ne gre pričakovati.

Nekoliko pozneje so iz okrožja Humboldt, v katerem se nahaja Eureka, poročali o izpadu električne energije. Brez elektrike naj bi bilo skoraj 70.000 ljudi, je razvidno iz spletne strani poweroutage.us.

»Elektrike ni v celotnem okrožju. Ne kličite na številko 911, razen če gre za nujen primer,« je na twitterju zapisal urad za izredne razmere v okrožju Humboldt.

Po potresu je bilo zabeleženih več popotresnih sunkov, po napovedih USGS pa naj bi jih bilo v prihodnjih dneh na območju, ki leži 250 kilometrov severozahodno od San Francisca, še več.

Na fotografijah in videoposnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, so bila razbita okna, predmeti v domovih so bili odvrženi s polic, v veleblagovnici pa je bilo na hodniku razlito blago.

O ruševinah in manjših skalnih plazovih so poročali vzdolž osrednje poti od okrožja Humboldt do osrednje Kalifornije.

Kalifornija je sicer redno prizorišče potresov. Seizmologi ocenjujejo, da bo potres, ki bi lahko povzročil obsežno uničenje, to zvezno državo skoraj zagotovo prizadel v naslednjih 30 letih.

V potresu z magnitudo 6,7 leta 1994 v mestu Northridge severozahodno od Los Angelesa je umrlo najmanj 60 ljudi, škoda pa je bila ocenjena na 10 milijard dolarjev. Pred tem je potres z magnitudo 6,9 leta 1989 v San Franciscu zahteval 67 smrtnih žrtev.