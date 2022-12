Evforija v Argentini se je začela že sredi noči, ko so nogometaši s pokalom prispeli na glavno letališče v Buenos Airesu. Čeprav je bila ura 2:30 ponoči po lokalnem času, jih je tam pričakala množica ljudi, preko katere se je dvonadstropni avtobus skoraj dve uri prebijal do hotela, oddaljenega manj kot 1,5 kilometra od letališča.

Tam so nogometaši in strokovno vodstvo, ki so z dvema letaloma potrebovali več kot 20 ur, da so s postankom v Rimu prišli iz Katarja, preživeli naslednje ure. Ob 12. uri po lokalnem času se je začela takoimenovana pot La Scaloneta - poimenovana po selektorju Lionelu Scaloniju, do središča prestolnice Argentine.

V Buenos Airesu se je od zgodnjih jutranjih ur in potem ko je tamkajšnja vlada tik pred pristankom letala z nogometaši razglasila dan slavja in zaprla vse državne urade, zbirala množica ljudi. Argentinski mediji so ob začetku La Scalonete poročali o petih milijonih. V naslednjih urah so bile številke še višje.

Zaradi varnosti udeležencev, predvsem nogometašev in spremljevalcev na avtobusu, so argentinski mediji in Nogometna zveza Argentine večkrat spremenili podatke o poti avtobusa.

Avtobus z nogometaši je za 12 kilometrov poti, kar je manj od polovice predvidene, potreboval več kot tri ure, zato je policija sprejela odločitev, da nogometaše evakuira s helikopterji, poroča El Clarin iz Buenos Airesa.

Po pisanju istega medija so nogometaši preleteli središče prestolnice in zahtevali, da se z navijači vendarle srečajo ob obelisku na glavni aveniji v mestu.

Do tega ni prišlo, saj je argentinska nogometna zveza na prošnjo policije prekinila procesijo zaradi več nesreč med navijači na poti avtobusa. Več jih je zgrmelo z dreves, nekaj tudi s prometnih znakov oziroma semaforjev, tragično pa naj bi se končal skok navijača z mosta na avtobus, poroča športni časnik Ole iz Buenos Airesa. To so posnele tudi kamere in posnetek se je hitro razširil po družbenih omrežjih.

Nogometaši so zatočišče našli na sedežu Nogometne zveze Argentine v parku Ezeiza, poroča El Clarin.