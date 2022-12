Slovenski kuharji, ki imajo bogato tradicijo sodelovanja na svetovnih kulinaričnih tekmovanjih, so na letošnjem svetovnem prvenstvu konec novembra dosegli največji uspeh doslej. Jedilnik, s katerim so osvojili srebrno priznanje, so v torek predstavili tudi v hotelu Bled Rose, kjer delujeta kar dva člana slovenske kuharske reprezentance – Grega Rozman in Martin Blejec. Ob tem so poudarili pomen tovrstnih tekmovanj za kuharje in za ves slovenski turizem.

V Luksemburg z mlado ekipo

Slovenska ekipa je svoje krožnike oblikovala in pilila v zadnjih mesecih na številnih treningih, svoje kreacije so predstavili tudi na kulinaričnih večerih. »Letos smo v Luksemburgu nastopili z mlado ekipo, ki izkušenj z največjih svetovnih tekmovanj še ni imela, prav tako je bil rok za priprave zelo kratek. Konkurenca je bila izjemno močna, sodelovale so namreč najboljše ekipe z vsega sveta, iz Skandinavije, Singapurja, Švice, Italije, Francije … Z oblikovanim menijem smo zelo zadovoljni, okusi in postavitve so bili domiselno skombinirani, za dober končni rezultat pa se je moralo poklopiti veliko stvari. Bili smo optimistični, srebrno priznanje pa je rezultat, po katerega smo prišli in na katerega smo lahko zelo ponosni, saj gre za enega največjih slovenskih uspehov na ekipnih reprezentančnih tekmovanjih,« je po nastopu povedal Martin Blejec, ki je v Luksemburgu uspešno vodil slovensko izbrano vrsto.

Trihodni meni slovenske kuharske reprezentance so predstavljali topla predjed iz lososa z miso glazuro in umami salso, pa lečin pire s sipinim črnilom, vitlof, takos z lososovim tatarjem, holandska omaka s pomarančo, pinjenec, koprc. Za glavno jed so se člani ekipe v sestavi že omenjeni Martin Blejec, Gašper Kačičnik (Hiša Ančka), Blaž Vodopivec (LifeClass Hotels & Spa), Boštjan Volk (Gostišče Volk) odločili za jagnječji hrbet z lešnikovo skorjico, pire pečenega pastinaka, glazirano mlado korenje, hrustljavo korenje, brokolini z amarantom, krompirjevo terino, jagnječje ocvrto pleče, čebulo, polnjeno z jurčki, in jagnječji jus.

Pri sladici pa sta rokave zavihala slaščičarja Gregor Rode (slaščičarna Lolita) in Meta Kocjančič (LifeClass Hotels & Spa) ter poskrbela za sladico odtenki grozdja (vanilja, jurka, črni česen). Prav je tudi, da se omenijo kuharski pomočniki: Grega Rozman (hotel Bled Rose), Davor Družinec (SŠGT Radovljica & hotel Astoria Bled) in Jan Dolšak (restavracija Salon 1900, Sylt, Nemčija).