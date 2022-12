Najdaljše in najbolj razgibane proge tekače v teh dneh pričakujejo v zgornjem delu Zgornjesavske doline – v Ratečah. Tekaško sezono so v tamkajšnjem tekaškem centru Confine, le nekaj korakov oddaljenem od mejnega prehoda z Italijo, odprli 11. decembra, v teh dneh pa je uporabnikom na voljo 22 kilometrov dolga smučina. Urejena je tako za klasično kot prosto tehniko teka, tekače pa vodi vse do Trbiža in Belopeških jezer v Italiji. Za vsakodnevno ureditev proge zadnja leta predano skrbi nekdanji olimpijec v teku na smučeh Matej Soklič. »Prejšnji teden nam je malce ponagajal dež, zdaj pa so naše smučine urejene, kot se spodobi. Veseli me, da je po minulih sušnih zimah, ko so že začetni stroški za nastanek in razvoz snega znašali okrog 20.000 evrov, letos narava spet radodarna s snegom. Tudi nizke temperature so kot naročene za izdelavo tehničnega snega za zalogo, ki nam bo prišla prav, ko bo nastopila odjuga,« je zadovoljen Soklič, ki je minule dni proge urejal pri 21 stopinjah Celzija pod lediščem.

Zaradi vsesplošne draginje oziroma podražitve energentov se je cena tekaške vozovnice letos podražila za evro in zdaj znaša 6 evrov za odrasle, medtem ko je treba za otroke od 10. leta starosti odšteti 4 evre. Upokojencem so na voljo cenejše vozovnice, za tiste, ki pogosto tečejo, je najprimernejši nakup letne vozovnice, ki znaša 70 evrov (za upokojence 45 evrov). »Ljudje so se v zadnjih letih večinoma navadili, da je treba tudi v Sloveniji uporabo tekaških prog plačevati, še vedno pa se najdejo posamezniki, ki jim je za to težko odšteti denar in iščejo načine, kako bi se izognili plačilu. Na srečo je takšnih vse manj,« pove Matej Soklič.

V smučine vabijo tudi v Nordijskem centru Planica. Trenutno je tam odprta 8 kilometrov dolga tekaška proga. Tek je mogoč tudi v večernem času, ko je proga osvetljena, in sicer od 17. do 19. ure, urejena pa je tudi tekaška smučina, ki vodi v Tamar.

Na tek tudi v celjski mestni park

Od začetka meseca so neuradno odprte smučine na Pokljuki, kjer lahko tečete na Rudnem polju, v smeri planine Javornik in planine Konjščica. Ob uradnem odprtju prog boste za dnevno vstopnico v Športnem centru Triglav Pokljuka odšteli 6 evrov.

Sobota bo v znamenju otvoritve tekaške sezone na Rogli. Poleg približno sedem kilometrov dolge smučine bo obiskovalcem na voljo tudi tečaj teka na smučeh, ki bo potekal v klasični in drsalni tehnika teka ter bo namenjen začetnikom in izkušenim tekačem. Na voljo bo tudi možnost izposoje opreme. Z odlično pripravljenimi programi v obeh tehnikah teka in dolžini 6 kilometrov se lahko že cel teden pohvalijo na Arehu, kjer so poleti posekali kar nekaj dreves in grmovja ter s tem progo precej razširili.

Zimske pravljice boste deležni tudi na Blokah, kjer vas pričakuje 10 kilometrov urejenih prog za obe tehniki teka. V letošnji sezoni je tam zaživel nordijski center, v okviru katerega so na voljo tudi 3 hektarji športno-turističnih površin, 1,6 kilometra osvetljene tekaške proge, opremljene s tehničnim snegom, in parkirišče s 30 parkirnimi mesti. Na Vojskem lahko v tem času tečete le ljubitelji proste tehnike teka, odprta je 3 kilometre dolga proga, preostale proge še niso pripravljene.

Ta konec tedna se obeta odprtje sezone tudi na Jezerskem. V Parku Jezersko so po pregledu terena potrdili dovolj snega v zgornji dolini (Anclovo in Ravenska Podkočna). V minulih dneh so zagnali snežne topove, da bodo lahko povezavo do tja mimo centra (parkirišče P1) zagotovili s tehničnim snegom. Proge so pred dnevi začeli urejati tudi na Soriški planini. Tekaška proga Rupa je dolga 3 kilometre in primerna za drsalno tehniko, plačilo za njeno uporabo (3 evre) pa lahko poravnate v gostišču Lajnar.

Na svoj račun pa boste tekaški navdušenci tudi letos prišli v celjskem mestnem parku. Družba ZPO Celje, ki upravlja športno infrastrukturo v mestu, je namreč prejela soglasje območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine za ureditev tekaške proge s snegom brez kemikalij. V primerjavi z lanskim letom bo trasa proge nekoliko daljša in spremenjena, saj so se zaradi soglasja morali izogniti koreninskim sestavam nekaterih vrst dreves.