Povprečna doba bivanja je bila 3,3 dneva. Od začetka leta so sicer turisti v Mariboru ustvarili 405.000 prenočitev in 184.000 turističnih prihodov, kar je 78 odstotkov več kot v letu 2021 in le 5 odstotkov manj kot leta 2019.

Največ nočitev v letošnjem letu so ustvarili domači gostje, torej turisti iz Slovenije, in pa gostje iz Nemčije – skupaj približno tretjino vseh prenočitev, sledijo obiskovalci iz Poljske, Avstrije, Ukrajine, Hrvaške, Srbije in Italije. Povprečna doba bivanja od januarja do novembra je bila 2,2 dneva.

Novembra celo bolje kot 2019

Na Zavodu za turizem Maribor na podlagi podatkov, ki so jih pridobili od nekaterih ponudnikov v mestu in bližnji okolici, ocenjujejo, da bo povprečna zasedenost nastanitvenih zmogljivosti med božično-novoletnimi prazniki okoli 65-odstotna. Lani je bila seveda precej nižja, zgolj 40-odstotna, prav posebej visoka pa ni bila niti v predkoronskem letu, to je leta 2019, ko je bila 50-odstotna. Glede na rezervacije in prijave letos pričakujejo poleg domačih gostov predvsem goste iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Nemčije.

Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc je ob tem poudaril, da jih aktualni turistični rezultati navdajajo z zadovoljstvom in pozitivnimi pričakovanji tudi ob zaključku letošnjega leta. Medtem ko je mestno jedro že od začetka decembra v vrtincu dogodkov Čarobnega Maribora, je za njimi tudi že težko pričakovan začetek smučarske sezone na Mariborskem Pohorju. »Povezovanje lokalnih ponudnikov, organizatorjev dogodkov in partnerskih organizacij ostaja rdeča nit oblikovanja ponudbe za naše goste; in tudi slednje prispeva k našim optimističnim napovedim na področju mariborskega turizma v prihajajočih sezonah,« je povedal Struc.

Dobrodelne akcije Čarobnega Maribora

V okviru Čarobnega Maribora izvaja Mestna občina Maribor v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor, Mestnimi nepremičninami in drugimi partnerskimi organizacijami več dobrodelnih akcij. K sodelovanju vabijo posameznike in organizacije, ki lahko decembrske dni polepšajo socialno ranljivim starostnikom in podprejo mentorski program za mlade v stiski pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor.

Letošnji slogan Čarobnega Maribora Priključi se z dobro energijo med drugim vabi podjetja, organizacije ter Mariborčane in obiskovalce decembrskih prireditev, da z donacijami ali s svojimi dobrimi deli dosežejo tudi tiste, ki jim življenje in vsakdan ne prizanašata. Med akcijami, ki so jih pripravili organizatorji, naj omenimo akcijo Božična vrečka Srečka v izvedbi Mestnih nepremičnin. Akcija poteka na božični tržnici na Glavnem trgu in osrednji tržnici na Vodnikovem trgu in je namenjena zbiranju priložnostnih prazničnih daril za socialno ranljive starostnike; darila bodo konec meseca podarili v sodelovanju z društvom Upornik. Na Glavnem trgu so Mestne nepremičnine postavile tudi Srčno stojnico, ki jo lahko organizacije v decembru najamejo za humanitarne dejavnosti, promocijo ali prodajo.

S kolesom prižigali lučke

Vse do 29. decembra bo na vogalu Ulice škofa Maksimiljana Držečnika in Trga Leona Štuklja prav posebna točka Priključi se z dobro energijo. Na dveh od štirih koles, predelanih v sodelovanju z Mariborsko kolesarsko mrežo ter Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, bodo obiskovalci nabirali tako imenovane dobrodelne kilometre. Izkupiček bo namenjen nadaljevanju izvajanja mentorskega programa Ti to zmoreš! Zveze prijateljev mladine Maribor za mlade v stiski. S poganjanjem pedal na dveh kolesih MBajk pa bodo s pretvarjanjem človeške energije v električno prižigali lučke na veliki novoletni smreki.