Forum glasbene sodobnosti spreminja paradigme

Med 12. novembrom in 8. decembrom je potekala že tretja edicija Foruma za novo glasbo, ki je z ustreznim programiranjem prvih izvedb na slovenskih odrih napela potentno rdečo nit z dometom svetovljanskih razsežnosti. Vodstvo festivala, ki ga primerno sestavljata uravnotežena muzikološka kot skladateljska misija, je letošnjo edicijo pomenljivo usmerilo v temo družbenih, ekoloških in ideoloških sprememb. Te je pod sloganom Sprememba paradigme premlevala s skrbno izbranimi glasbenimi mojstrovinami 20. stoletja in svežimi novitetami tega trenutka.