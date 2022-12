Za smučarskimi skakalci je prva četrtina tekem za svetovni pokal med posamezniki. Uvodnih osem tekem izmed 32 (zraven bo še sedem moštvenih preizkušenj) je bilo po tradiciji ogrevanje za prvi vrhunec sezone – 71. novoletno turnejo. Posebnost letošnjega uvoda je, da tekme zaradi svetovnega prvenstva v nogometu niso bile v enakovrednem ritmu ob koncih tedna, ampak je bilo po zgodnjem hibridnem uvodu že v začetku novembra v Visli (ledeno zaletišče in doskok na plastiko) tri tedne premora do klasične preizkušnje v idiličnih zimskih razmerah v Ruki in nato še dva tedna do tekem v Titisee-Neustadtu. Po tekmah v Schwarwadu v Nemčiji se je začel tradicionalni ritem, ki bo letos maratonsko dolg, saj bo finale šele 2. aprila v Planici.

Selektor Poljske Turnbichler mlajših od dveh asov

Vladarja prvega dela sezone sta bila Poljak Dawid Kubacki (štiri zmage) in Slovenec Anže Lanišek (tri zmage), ki sta skupaj zmagala na sedmih od osmih tekem. Le eno zmago sta prepustila Avstrijcu Stefanu Kraftu in Norvežanu Halvorju Egnerju Granerudiu, ki sta si v Ruki na drugi tekmi razdelila prvo mesto. Avstrija je vodilna reprezentanca v pokalu narodov, saj ima kar tri tekmovalce med najboljšo deseterico. Kubacki je dokazal, da ni kralj plastičnih skakalnic, ko je bil najboljši v točkovanju za poletno veliko nagrado, ampak je vrhunsko pripravljenost prenesel v zimo. Na Poljskem so polni hvalnic na račun dela novega selektorja, 33-letnega Avstrijca Thomasa Thurnbichlerja. Trenersko neizkušeni Tirolec iz Innsbrucka je mlajši od 35-letnih veteranov Piotra Žyle in Kamila Stocha ter le nekaj mesecev starejši od trenutno prvega imena karavane Kubackega. Moč Poljske torej sloni na veteranih, ki so že globoko zakorakali v četrto desetletje življenja. Ob tem je prvi zvezdnik Stoch že na treh letošnjih tekmah ostal brez točk svetovnega pokala.

Norveška je zelo močna kot ekipa s tremi tekmovalci med najboljših deset v skupnem seštevku, zato je le vprašanje časa, kdaj se bodo Halvor Egner Granerud in druščina znebili uvrstitev na četrta in peta mesta ter posegli višje. Uvrščanje Slovenije na stopničke trenutno sloni na Lanišku, medtem ko preostali za najboljšo deseterico še iščejo stabilne skoke brez velikih nihanj, ki jih bodo skušali najti do začetka novoletne turneje 28. decembra v Oberstdorfu. »Veseli me, da si lahko mogoče kdaj privoščimo kakšno manjšo napako pri Anžetu, pa še vedno konča na zmagovalnem odru,« je navdušen slovenski selektor Robert Hrgota. »Forma je super. Ali je življenjska, bomo pa še videli,« dodaja Anže Lanišek.

Japonska na dveh tekmah celo brez finala

Razočaranji sta velesili Nemčija in Japonska. Nemčija ima le eno uvrstitev na stopničke s tretjim mestom Karla Geigerja v Titisee-Neustadtu, zato se je na selektorja Stefana Horngacherja usul plaz kritik. Še slabše gre Japonski s superzvezdnikom Rjojujem Kobajašijem, ki je že na dveh tekmah ostal brez uvrstitve v finalno serijo.

Čeprav je Engelberg generalka za novoletno turnejo, dosežki s tekem v Švici pogosto niso realna napoved, kdo bo veliki junak na štirih skakalnicah. V zadnjih desetih letih so le trije tekmovalci (Japonec Kobajaši, Slovenec Peter Prevc in Avstrijec Gregor Schlierenzauer), ki so prišli na novoletno turnejo v rumeni majici vodilnega, na finalu v Bischofshofnu tudi dvignili zlatega orla. Veliko je bilo presenečenj, ko so tekmovalci iz ozadja postali junaki, potem ko so z dobro pripravo med božičnimi prazniki ujeli zmagoviti val. Ne glede na to, kaj so pokazali doslej, so na turneji vselej v ospredju gostitelji Nemci in Avstrijci, ki bodo uporabili vse možne trike za uspešen nastop na domačih tleh, saj pri navijačih nekaj veljajo le uvrstitve na stopničke.

*** 6 uvrstitev na zmagovalni oder ima Anže Lanišek na prvih osmih tekmah v letošnji sezoni: tri zmage, dve drugi in eno tretje mesto. Ob tem je bil še četrti in 25.