Zdi se, da je vsak drugi teniški članek, naslovljen iz Velike Britanije, namenjen Emmi Raducanu, odkar je lani senzacionalno osvojila OP ZDA. Novinarji in strokovnjaki skušajo najti razlog, zakaj se britanska najstnica po lanskem septembru nikoli več ni vrnila na pota stare slave. O sebi in še veliko več je Britanka spregovorila jeseni v Portorožu, kjer je bila pred začetkom najmočnejšega slovenskega turnirja prva zvezdnica. Med drugim je dejala, da še vedno čuti, kako si jo vse tekmice na vsak način želijo premagati, odkar je osvojila turnir največje četverice. Hkrati je zatrdila, da se zaveda, da je vse odvisno od nje, saj mora najti igro, s katero se je prebila v svetovni vrh. Teniški turnir v Portorožu je poglobil njeno igralsko krizo, saj je po izpadu v uvodnem krogu OP ZDA tudi dva tedna kasneje v Sloveniji izpadla že v drugem krogu, kjer jo je premagala Nemka Anna Lena Friedsam.

V zadnjih 18 mesecih je Emma Raducanu zamenjala pet trenerjev, kar kaže, da živi turbulentno življenje. V tem koledarskem letu jo je najprej vodil Torben Beltz, kasneje pa Dimitrij Tursunov, ki je bil z britansko zvezdnico tudi v Sloveniji. Te dni se lanska zmagovalka OP ZDA pripravlja v Abu Dabiju, kjer je znova našla novega trenerja. Odločila se je za sodelovanje s Sebastianom Sachsom, Nemcem, ki je na lanskih olimpijskih igrah sodeloval s Švicarko Belindo Benčič in jo popeljal do naslova olimpijske prvakinje. Tridesetletni trener je pred tem sodeloval še z Julio Görges, bil pa je tudi član ekipe Viktorie Azarenka. Zanimivo je, da bo Tursunov v novi sezoni sodeloval z Belindo Benčič. »Lahko bi ostal del ekipe, lahko bi pristal na vse, kar je zahtevala Emmina ekipa. Toda globoko v sebi v to zgodbo nisem verjel, zato sem odšel,« je svoj odhod pojasnil Dimitrij Tursunov.

»Po poškodbi zapestja se počutim dobro. Igram brez bolečin, in to je najpomembnejše. V zadnjih dveh mesecih sem več kot na teniških igriščih preživela v fitnesih,« je iz Abu Dabija sporočila Emma Raducanu. V ekshibicijskem dvoboju je s 7:5, 3:6, 8:10 izgubila proti Tunizijki Ons Jabeur, uradno pa bo sezono začela v Aucklandu po novem letu. »Dvoboj z Ons je bil zelo koristen, saj mi je nastavil ogledalo, na katerih prvinah moram graditi v naslednjih tednih,« je dodala Emma Raducanu.

Trenersko novost pred novo sezono je predstavil tudi Rafael Nadal. Španec je oznanil, da bo ekipo razširil z Gustavom Marcaccem. Argentinec je zaposlen kot trener v Nadalovi teniški akademiji na Majorci od lanskega aprila, španski teniški zvezdnik pa o njem govori v superlativih. Marcacco je v preteklosti kot trener sodeloval z rojakoma Juanom Monacom in Maximom Gonzalezom ter Ekvadorcem Giovannijem Lapenttijem. Nadal je novost v trenerski ekipi oznanil tri dni po prekinitvi sodelovanja s Franciscom Roigom, ki si je našel nov trenerski izziv. »Francisco je sodeloval z menoj, ko je bil v ekipi še stric Toni, kasneje pa tudi s Carlosom Moyo in Macom Lopezom. Hvaležen sem mu za vso predanost in uspehe, ki smo jih dosegli skupaj,« se je Roigu zahvalil Rafael Nadal.