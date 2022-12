Z osvojenim naslovom svetovnega prvaka je Lionel Messi, kapetan argentinske reprezentance, dopolnil svojo zbirko lovorik. Zdaj ima vse, kar je v nogometu sploh možno osvojiti. Toda ali je tudi v resnici najboljši nogometaš vseh časov? Za nekatere to ni sporno, drugi opozarjajo, da ima vsako časovno obdobje svoje zakonitosti. O tem smo se pogovarjali z Brankom Oblakom, Zlatkom Zahovićem, Milenkom Ačimovićem, Sašem Udovičem in Dejanom Grabićem.

Oblak: Od nedelje naprej je Messi boljši od Cruijffa

Eden tistih, ki je v svoji bogati nogometni karieri, zaradi katere je za nekatere slovenske ljubitelje nogometa še vedno najboljši slovenski nogometaš vseh časov, igral proti Brazilcu Peleju, je Branko Oblak. Pozneje, ko se je igralsko upokojil, je spremljal tudi Maradono, ki je z brazilskim virtuozom dolgo veljal za najboljšega na svetu. Seveda so tudi tu mnenja različna, tako kot tudi ob »rivalstvu« med Messijem in Cristianom Ronaldom. »Zame je bil številka ena na svetu Johan Cruijff. Bil zato, ker je od nedelje naprej to Messi,« je nekoliko drugače o nogometni številki ena od večine razmišljal Branko Oblak, za katerega pravijo, da je že v svojih časih igral nogomet, kakršen se igra danes.

A nekdanji slovenski selektor je tudi kritičen do najboljšega igralca na svetu. »Čeprav sem ljubitelj njegove igre, sem gledal vsaj deset njegovih tekem v dresu Barcelone, ko je bil najslabši na igrišču, ker je bil razočaran z nakupom igralskega kadra, in tudi na njegov račun je bila predlani Barcelona nekonkurenčna v ligi prvakov. To mu zamerim, kajti igralec mora vedno dati vse od sebe, ne glede na to, s kom igra. Vendar je še vedno najboljši, saj se zna rešiti iz vseh položajev in je nepredvidljiv, ob tem pa na tako visoki ravni igra že 15 let,« je o argentinskem nogometnem čarovniku še dejal Oblak.

​Zahović: Bolj pošteno je, da se gleda na obdobja

»Vsako obdobje ima svoje junake. Zavedati se moramo, da so pogoji življenja danes drugačni, kot so bili pred 30, 50 in več leti, družba se spreminja, pravila so različna … Zagotovo je Messi najboljši nogometaš zadnjih 25, 30 let. Tu ni nobenega dvoma. Njegova preigravanja na majhnem prostoru so nekaj posebnega, prav tako njegove podaje, ko lahko žogo poda tudi takrat, ko prostora praktično ni, odločitve sprejema zelo hitro in vedno najboljše za ekipo, da o njegovem strelu ne govorim. Vse to je tisto, kar ga dela največjega. Potem so tu še vse osvojene lovorike,« za Zlatka Zahovića ni dvomov, kdo je najboljši nogometaš zadnjih treh desetletij. Hkrati še enkrat opozarja. »Vsako obdobje ima svoja merila, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je moderno, zato je brezpredmetno govoriti o tem, kdo je najboljši nogometaš vseh časov. Prepričan sem, da bi bila tako Pele kot Maradona tudi danes med najboljšimi na svetu, zato mislim, da je bolj pošteno, da se gleda na obdobja, ne pa za vse čase,« je še enkrat poudaril s 35 goli še vedno najboljši strelec slovenske reprezentance.

​Ačimović: Imamo srečo, da živimo v Messijevem obdobju

Z Zahovićem se strinja tudi njegov nekdanji reprezentančni soigralec, Ačimović, strelec legendarnega gola proti Ukrajini s sredine igrišča. »Lahko govorim le o obdobju, ko sem sam začel spremljati nogomet in ko sem ga igral. V tem obdobju je zagotovo nogometaš številka ena. On je tisti, ki nam je najbolj približal lepoto nogometne igre. V nogah potrebuje le žogo in vse bo v redu. Nekaj podobnega, torej da bi preigrali dva, tri igralce, streljali proti vratom mimo ali čez vratarja, zadeli s prostega strela ali iz igre, smo si želeli vsi, ampak mi smo si le želeli, on pa to dela. Zato mi je njegov nogomet blizu, vendar ga ni mogoče posnemati. Ob tem ima še neverjetno nogometno inteligenco,« je nad Messijem navdušen zdajšnji selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Milenko Ačimović.

Nanj gleda tudi z nekoliko drugačnimi, trenerskimi očmi: »Vemo, v katero smer se razvija sodobni nogomet, v katerem je ogromno teka in fizike, zanj pa se včasih zdi, kot da se sprehaja po igrišču. Toda ker veš, da ti bo v 90 minutah prinesel tisto, kar potrebuješ, to ne predstavlja težav, kajti tudi takrat, ko le stoji, veže nase enega ali dva igralca. Takšne 'desetke', kot je on, še dolgo ne bo, če sploh še kdaj.«

Udovič: Cristiano Ronaldo ne more priti v ta krog

»Finale sem spremljal v studiu Planeta TV in prepričan sem, da smo imeli vsi, ki smo ga gledali, privilegij, kajti tako kakovostnega v zgodovini še ni bilo. Vse v njem je bilo unikatno, od preobratov, akcij, priložnosti v zadnjih sekundah do enajstmetrovk. Ampak prav tako, kot je bil unikaten finale, je unikaten tudi Messi. S svojimi 169 centimetri je pravi palček med današnjimi nogometnimi gladiatorji. Ko ima žogo v nogah, je vse drugače in dokazuje, da je njegov talent brezčasen. Ni atleta, ni moči in ni hitrosti, ki bi lahko ustavili njegov talent,« je pogovor o argentinski desetki začel Sašo Udovič, tudi dolgoletni slovenski nogometni reprezentant. »Messi ima zdaj čisto vse naslove, ki obstajajo na klubski in reprezentančni ravni, vendar tudi sam menim, da je težko primerjati obdobja med seboj. Tu seveda mislim nanj, na Maradono in Peleja. To so trije velikani, ki so bili vsak na svoj način najboljši v svojem obdobju in tudi Ronaldo ne more priti v ta krog. Zakaj? Preprosto zato, ker nima naslova svetovnega prvaka,« je bil glede Cristiana Ronalda kategoričen Udovič.

​Grabić: Vsi Argentinci so igrali za Messija

»Ne domišljam si, da lahko komentiram tiste čase, ko je nogomet igral recimo Pele ali Maradona. Preprosto zato, ker ne morem vedeti, kako zahtevno je bilo igranje nogometa takrat. Toda po drugi strani se danes nogomet igra veliko hitreje, v obrambi se bolje brani, več je podajanja, branilci so bolj atletski, in če bi gledali samo to, potem je Messi, sploh z nedeljskim osvojenim svetovnim prvenstvom, najboljši vseh časov,« je prepričan Dejan Grabić, tudi sam nekoč odličen nogometaš, ki že nekaj sezon vodi Bravo.

»Tako kot vso javnost je tudi mene finalna tekma, ki sem jo skušal spremljati tako s strokovnega kot psihološkega vidika, navdušila. Zanimivo je bilo videti, kako je v ekipi, ki je 80 minut prevladovala na igrišču, po prejetem golu zavladala panika. Toda na koncu so se vseeno pobrali in zasluženo zmagali. Spet smo se lahko prepričali o neverjetni individualni kakovosti Francozov, na drugi strani pa je Argentince krasila fanatična borbenost v želji, da uresničijo Messijeve in svoje sanje.« x

