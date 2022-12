Ni povsem jasno, kaj se dogaja na Kitajskem, potem ko je pred dvema tednoma kot povsem zadnja država na svetu opustila politiko ničelne tolerance, se pravi zelo pogosta testiranja in stroge ukrepe zaprtja in izolacije za cele soseske v primeru nekaj okužb. Sicer so v celem prejšnjem tednu kitajske oblasti evidentirale le deset mrtvih zaradi covida, v ponedeljek pa komaj 2700 novih okužb. V Franciji, ki ima 20-krat manj prebivalcev, so na primer v petek oblasti naštele 52.000 novih okužb in 131 mrtvih zaradi covida.

Vendar zahodni mediji poročajo o dolgih kolonah mrtvaških vozil pred krematoriji in gneči v bolnišnicah. Nemški dnevnik Handelsblatt piše celo, da so ulice Pekinga in Šanghaja povsem prazne, ker so ljudje bodisi bolni bodisi jih je strah okužbe.

Več sto milijonov okuženih?

Netransparentnost številk glede covida – podobna je prikrivanju letošnje zelo nizke gospodarske rasti – pa bo samo spodkopala prizadevanja oblasti, da ustavijo širitev virusa in hitro naraščanje števila mrtvih. Res je tudi, da se zdaj testira veliko manj, kar pomeni veliko manj uradno evidentiranih novih okužb.

Kitajci so zdaj toliko bolj izpostavljeni virusu, ker se v zadnjih treh letih niso tako zelo okužili kot na primer Evropejci in Američani. Njihova odpornost proti virusu se tudi zato ne more primerjati s tisto v zahodnih državah, ker so se cepili s svojimi cepivi, ki so manj učinkovita kot zahodna. Povrhu je pri starejših od 80 let, ki so v največji nevarnosti v primeru okužbe, tretji odmerek cepiva, ki varuje pred smrtjo, prejelo le 40 odstotkov te populacije. Poleg tega je tu zima, najugodnejši letni čas za širjenje covida. Nekateri strokovnjaki ocenjujejo, da bo v naslednjih 90 dneh okuženih 800 milijonov Kitajcev, več kot milijon pa jih bo zato umrlo. Nova Zelandija, Avstralija, Singapur in Tajvan, ki so pred Kitajsko opustili politiko ničelne tolerance, so jo na primer dobro odnesli, ker so se pred tem množično cepili z učinkovitimi zahodnimi cepivi.

Primanjkuje postelj na intenzivnih oddelkih

Oblasti v zadnjih dveh tednih poleg tega, da so nekje celo za desetkrat povečali število cepljenih na dan, na veliko kupujejo zdravilo paxlovid ameriškega proizvajalca Pfizer, s katerim poskušajo preprečiti, da bi okuženi, predvsem med starejšimi, zboleli. Na Kitajskem je namreč zelo malo postelj na intenzivnih oddelkih. Vsekakor oblasti zdaj poskušajo povečati njihovo število, pa tudi število medicinskih sester na intenzivni negi. Zdravstveni sistem je pač zelo slab, zlasti na podeželju.

Predsednik Xi Jinping je sicer odpravil politiko ničelne tolerance zaradi množičnih protestov konec novembra in njenih negativnih posledic za gospodarstvo. Če so pred 7. decembrom oblasti dobesedno strašile pred virusom, pa zdaj trdijo, da je omikron nenevaren in da ni hujši kot prehlad. A za starejše je tudi omikron lahko smrtonosen in za same oblasti bi bilo lahko kot bumerang njihovo skoraj triletno poudarjanje, kako uspešnejše od zahodnih vlad so pri reševanju življenj.