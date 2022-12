Hipokratova prisega

Je bila nekoč. Že dobrih sedemdeset let jo nadomešča njena naslednica, Ženevska deklaracija, s podnaslovom Zaobljuba sodobnega zdravnika. Medicinska etika se je, od Hipokratovih časov pa do konca prve polovice prejšnjega stoletja, malo spreminjala. Osredotočala se je predvsem na dolžnosti zdravnika do pacienta, ki so bile opredeljene z načelom, da zdravnik pacientu z ukrepi ne sme škodovati in mu mora koristiti. Medicinska etika je doživela velike spremembe po drugi svetovni vojni. Tri dogajanja so imela odločujoč vpliv. Z demokratizacijo družbe so nastala gibanja za zaščito pacientovih pravic. Zdravstvena nega se je razvila v samostojno stroko, naloge medicinskih sester so bile natančneje opredeljene – ena od pomembnih nalog medicinskih sester je postalo zagovorništvo pacientov. Vse večje povpraševanje po zdravstvenih storitvah je privedlo do potrebe po racionalizaciji zdravstvene oskrbe. Posledično sta medicinsko etiko obogatili novi etični načeli: načelo spoštovanja pacientove avtonomije oziroma spoštovanje pacientove pravice do svobodne izbire in načelo pravičnosti.