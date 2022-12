Nepreslišano: Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije

Omejitve cen in cenovne kapice so za gospodarstvo v iztekajočem se letu ključni izziv, vlade in regulatorni organi v Evropi iščejo prave rešitve za omejitev visokih cen, ki jih podjetja in potrošniki plačujejo za elektriko in plin. Prav v teh dneh Nemčija sprejema ukrep cenovne zavore pri elektriki in plinu. Odločitev nemške vlade temelji na zavedanju, da je čas ključen in da je pomoč podjetjem največ vredna, ko jo ta najbolj potrebujejo.