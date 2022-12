Pred bližajočim se servisom po štirih letih uspešnega letenja pa so se člani podjetja na zboru delavcev odločili, da je prišel čas za spremembe in so sklenili, da se pilotu z licenco zahvalijo za njegove usluge. Nelagodno so se počutili ob redkih trenutkih pilotove slabe volje, poleg tega pilot sploh ni bil iz njihove občine in so zato skupaj z delničarji podjetja pilotu z licenco odpovedali službo. Ne sicer čisto soglasno, a z legitimno večino so izbrali za pilota mizarja brez letalske licence, ki je imel za seboj že en neuspel poskus letenja s tem istim letalom. To delničarjev in večine deloma novega osebja letala ni motilo. Ni jih motilo tudi dejstvo, da bo novi »pilot« podjetje v štiriletnem letenju stal letalsko podjetje 50.000 evrov več in bo družba za prav toliko prikrajšana pri investicijah. Zaradi umanjkanja licence pri pilotu bodo prisiljeni aktivirati upokojeno pilotko s pollicenco, ki pa verjetno ne bo imela časa biti na vsakem poletu. Slabi obeti, ni kaj, pa četudi se ponuja za nadomeščanje dežurni vzdrževalec letališke piste (ki pa ne mara pritepencev). Težave bodo tudi v komunikaciji v pilotski kabini, saj novi »pilot« nima aktivnega znanja enega tujega jezika in bo potreboval za sporazumevanje stalnega prevajalca. Iz vsega zgoraj navedenega izhaja, da ni nobenega pravega zagotovila, da bo letalo naslednja štiri leta opravilo vse načrtovane lete, izključena ni tudi možnost strmoglavljenja …

Vrli delničarji letalskega podjetja (no, ne vsi, le slaba polovica, kot tudi ne tehnična ekipa na tleh) si zaradi tega ne belijo glave, temveč si manejo roke in računajo, da bo nova ekipa letala prinesla podjetju neslutena zadovoljstva in predvsem občutek, da jih ima nekdo rad …

Vsaka podobnost z volilnim dogajanjem v občini Velike Lašče je povsem naključna.

Srečo Knafelc, Krvava Peč