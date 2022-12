Do takšnega sklepa sem prišel na podlagi lastnih izkušenj, ko sem kot družbeni pravobranilec spremljal proces lastninskega preoblikovanja podjetij. Začetek privatizacije družbenega premoženja sega v konec osemdesetih let in je potekal vse do leta 1993, ko je bil končno sprejet zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP). Šele revizije lastninskega preoblikovanja podjetij, ki so se izvajale po letu 1993, so razkrile, kaj se je pol desetletja dogajalo, ko lastninjenje zakonsko ni bilo regulirano. Divja privatizacija se je tako udomačila, da tudi njena zakonska retrogradna (za nazaj) prepoved in sankcije, zapisane v ZLPP, niso prinesle pričakovanih učinkov. Desetine milijard družbenega kapitala so vplivni posamezniki neodplačno legalno preselili v davčne oaze.

Začetek procesa rušenja javnega zdravstva sega v leto 1993. Tedaj so bile podeljene prve koncesije. Te niso bile podeljene za dejavnosti, ki so predstavljale deficit v javnem zdravstvu, temveč so legalizirale le prenos dejavnosti iz javnega v zasebni sektor. V letu 1993 je bilo uvedeno tudi (obvezno) dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je uzakonilo zavarovalne premije v enaki vrednosti, neodvisno od osebnih prejemkov zavarovancev. Težavne razmere v javnem zdravstvu je leta 2018 dodatno zapletla odločitev ustavnega sodišča. Sodišče je v zasebnem zdravstvu pravici zasebne gospodarske pobude priznalo prednost pred obvezno porabo presežkov za razvoj zdravstvene dejavnosti. Sredstva (razlika med prihodki in odhodki) zavarovancev, zbrana iz zavarovalnih premij dopolnilnega zavarovanja, se po odločitvi ustavnega sodišča lahko koristijo za poljubne namene, neodvisno od potreb v zdravstveni dejavnosti.

Obsežen prenos dejavnosti iz javnega v zasebni sektor zdravstva je ustvaril potrebe po vse večjem številu izvajalcev v zasebnem sektorju. Začela se je selitev zdravstvenih delavcev, zlasti zdravnikov, ki je botrovala pojavu zdravnikov dvoživk. Javno zdravstvo je poleg izgube programov začelo izgubljati tudi zdravnike. Verjetno smo se približali zgornji točki procesa rušenja javnega zdravstva. Dolgoletni jalovi napori za krepitev javnega zdravstva so se nepričakovano končali z obvestili pacientom, da so izgubili svojega osebnega zdravnika. Vsak dan prejme takšno obvestilo okoli 60 novih pacientov. Sistem javnega zdravstva je organiziran tako, da osebni zdravnik predstavlja za pacienta vstopno točko v zdravstveni sistem. Pacienti brez osebnega zdravnika.ostanejo tudi brez ustavno varovanih pravic iz naslova zdravstvenega varstva.

Zdravniki, zaposleni v javnem sektorju, ki opravljajo svoje delo tudi v zasebnem sektorju, aktivno sodelujejo pri rušenju javnega zdravstva, tudi če se tega ne zavedajo. Soodgovorni so tudi za omejevanje pravic pacientov do zdravstvenega varstva iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prej sem opisal podobnost dogajanj v javnem zdravstvu s privatizacijo družbenega kapitala. Kljub temu, da je bilo lastninjenje v podjetjih končno tudi zakonsko regulirano, je bila nepovratno izgubljena velika vrednost družbenega premoženja. V sistemu javnega zdravstva je škoda neprimerno večja, saj prizadane večino zavarovancev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Krizi v sistemu javnega zdravstva ni videti konca. Tudi Golobova vlada se podobno kot vse dosedanje izogiba reševanju ključnih problemov. Pravna mreža za varstvo demokracije pripravlja tožbo pacientov, ki kljub pravicam iz obveznega zdravstvenega zavarovanja nimajo dostopa do zdravstvenih storitev. Civilna iniciativa Glas ljudstva je javnosti in politikom predstavila pet zahtev: od dostopa do izbranega zdravnika, ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ustavitve toka javnih sredstev zasebnikom, ukinitve dvoživk do ukinitve komercialnih zavarovanj. Minister Loredan in vlada morata opustiti ravnanje dosedanjih vlad in se brez popuščanja lotiti izvrševanja citiranih zahtev, ki jih je predstavila iniciativa Glas ljudstva.

Janez Krnc, Litija