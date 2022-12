Kaj se je pletlo po glavi 62-letnemu Jeremyju Clarksonu, ko je pisal svojo redno kolumno v rumenem desničarskem tabloidu Sun, da je vanjo vpletel Meghan Markle, ženo princa Harryja, ki je desničarski mediji na Otoku zaradi njene temnejše polti nikoli niso sprejeli kot članice kraljeve družine? Nič novega ali posebnega. Njegovo pisanje in govorjenje je od nekdaj vsebovalo izpade mizoginije desničarske vrste. Morda ga je tokrat samo zaneslo dlje, ker ima občutek, da lahko v medijih in na družbenih omrežjih v Britaniji o Marklovi napišeš kar koli in nekaznovano širiš sovraštvo. Desničarski tisk je naredil vse, kar je lahko, da bi bilo njeno življenje v Britaniji nevzdržno, odkar sta se s Harryjem odselila, pa jo krivi za razdor v kraljevi družini.

Fosilizirani mačist

Fosilizirani mačist Clarkson je princa Harryja razglasil za copato, preden je opisal, kako sovraži njegovo ženo. »Sovražim jo. Ne tako kot Nicolo Sturgeon ali Rose West, sovražim jo na celični ravni,« je napisal. Zakaj je bolno povezal vojvodinjo Susseško, škotsko premierko in najbolj razvpito britansko serijsko morilko, ve samo on. Ponoči, ko ne more spati, sanjari o dnevu, ko jo bodo golo vodili po britanskih ulicah, ljudje pa bodo vpili »sram te bodi« in vanjo metali iztrebke. Za dobro mero je Clarkson napisal, da vsi, ki so njegovih let, menijo enako. Vajen, da ga somišljeniki in oboževalci branijo, je moral biti zelo presenečen, ker se mu nihče ni postavil v bran, na njegovo pisanje pa se je usul največji plaz kritik kakšnega članka v časopisih, odkar obstaja Neodvisna organizacija za medijske standarde (IPSO), ki bedi nad (ne)sprejemljivim v tisku. Do včeraj se je zaradi Clarksonovega pisanja o vojvodinji pisno pritožilo več kot 17.500 ljudi. Več kot se jih je lani zaradi vsega, kar so objavili časopisi: 14.355.

Zaradi kolumne, ki jo je Sun medtem umaknil s spletne strani, je več kot šestdeset poslancev različnih strank skupaj pisalo urednici tabloida Victorii Newton ter zahtevalo opravičilo in ukrepanje proti Clarksonu. Napisali so, da je Meghan Markle v preteklosti prejemala resne grožnje, tudi s smrtjo, in da kolumne, kakršna je Clarksonova, prispevajo k ustvarjanju nesprejemljivega ozračja sovraštva in nasilja. Kolumno je kot sovražno do žensk obsodila škotska premierka Nicola Sturgeon, pa tudi Clarksonova hčerka Emily, ki je na instagramu napisala, da je proti vsemu, kar je njen oče rekel o Meghan Markle, in da še naprej podpira vse, ki so na internetu tarča sovraštva. Clarkson se je medtem neresno »opravičil« s tvitom: »Naredil sem napako … Zgrožen sem, ker sem povzročil toliko bolečine, in bom v prihodnje previdnejši.«

Kritični tudi do kraljeve žene

Na udaru kritik je tudi kraljeva nekdanja večna ljubica, zdaj kraljica soproga Camilla, ki je v sredo v razkošnem londonskem hotelu priredila božično kosilo za izbrane goste iz medijskega sveta, na katerem sta bila tudi najglasnejša kritika Meghan Markle Jeremy Clarkson in Pierce Morgan. Slednji je bil ob službo enega od povezovalcev jutranjega programa ITV Dobro jutro, Britanija, ker je v njem stalno kritiziral Harryja in še posebno njegovo ženo, ki jo je kar naprej razglašal za lažnivko. Gre za televizijo, pri kateri Clarkson zadnja leta povezuje kviz Lepo je biti milijonar.

Dan po kosilu, v četrtek, je Netflix objavil drugi, veliko eksplozivnejši del dokumentarne oddaje Harry in Meghan, v katerem sta med drugim veliko govorila o medijski vojni proti njej, v kateri naj bi sodelovala tudi palača. Dva dni pozneje, v petek, pa si je Clarkson v svoji kolumni dal duška s svojim sovraštvom do Meghan. So med kosilom rekli kakšno krepko o vojvodinji Susseški? Je Clarkson že med kosilom dobil navdih za izliv sovraštva, ki ga sicer od nekdaj goji do številnih pripadnikov različnih ras, narodov in nasprotnega spola?

Leta 2015 je bil ob svojo najboljšo službo povezovalca globalno priljubljene avtomobilske oddaje Top Gear, ker je opsoval in udaril producenta oddaje, ki mu po snemanju ni priskrbel primerne večerje. Top Gear naj bi gledalo 350 milijonov moških različnih starosti (in tu in tam kakšna ženska) v več kot 170 državah. Clarkson samega sebe razglaša za borca proti politični korektnosti. Ima se tudi za zabavnega in duhovitega človeka. Kritiki ga razglašajo za ne ravno prikritega rasista, homofoba, ksenofoba in, kot je pokazal tudi s »sanjarjenjem« o Meghan Markle, mizogina. V najboljšem primeru je neke vrste fosil: preglasen, domišljav in agresiven primitiven mačistični desničar.