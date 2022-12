Nam pa so poznavalci lesenih figuric pod božičnim drevescem pojasnili, da te prav sumljivo spominjajo na akterje dogajanja v tem javnem zavodu. Gospa z ruto na glavi in dojenčkom v naročju naj bi bila neverjetno podobna urednici informativnega programa Jadranki Rebernik, gospod poleg nje pa da je izklesani predsednik programskega sveta Peter Gregorčič. Če kdo pogleda malega Jezuščka, bo v njem hitro prepoznal nikogar drugega kot prav Uroša Urbanijo. Le Svetega duha ni od nikoder. Šušlja se, da direktorja RTV Andreja Graha Whatmougha niso videli že celo večnost. Izginil je kot duh … Ko bo čas še za Svete tri kralje, bomo poročali, komu so ti podobni. No, pa saj lahko sami uganete, kajne. Uporabite malo predbožične domišljije, pa bo.