Kva je, ha, kva??

Pred kakšnimi petindvajsetimi leti sem sanjala, da se peljem s kolesom in se vame zaleti avto, ki me odbije tako spretno, da v počasnem letu letim v krivulji proti tlom – in potem sem se zbudila. Deset let kasneje me je na prehodu za pešce pri zelenem semaforju točno tako odbil eden tistih oklepnikov, ki jih imenujejo osebni avto. A pozor, tole je resnično, a skrajno hecno: ko sem po zraku letela kot v tisti sanjski krivulji, sem, namesto da bi se raztreščila na betonu, pristala, joj no, res, ne lažem, v naročju moškega, ki je cesto prečkal vštric z menoj. Kot nevesta, bohseusmili. (Bil je skrajno simpatičen, priznam.) Ostale »prečkaše«, ki so videli ta moj chagalovski let, je vse skupaj tako razjarilo, da so skoraj naklestili šoferja. Upravičeno, saj je ves čas renčal: »Kva je, ha, kva??«