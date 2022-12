Ob predlani urejenem, nekoč degradiranem prostoru ob Radulji, ki je zdaj namenjen športu, rekreaciji in druženju, je občina Škocjan v sodelovanju s številnimi partnerji letos uredila tudi prijeten prostor v naravi, kjer se srečujejo mladi, starejši in tudi ranljive skupine ljudi, zlasti osebe z ovirami v telesnem in duševnem razvoju. V Škocjanu so namreč izvedli že več uspešnih projektov skupaj s Sončkom, društvom za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine. Predvsem pa so partnerji skupaj razvili programe sodelovanja različnih ciljnih skupin, s poudarkom na simbiozi človeka in narave. Medgeneracijsko stičišče zelo rada uporablja tudi škocjanska osnovna šola Frana Metelka, saj gre za nekakšno učilnico v naravi. Projekt je vreden 28.000 evrov, od tega je občina iz evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila skoraj 22.000 evrov.

V medgeneracijskem stičišču so, kot pravi Rok Petančič iz občine Škocjan, med drugim že izvedli Knobleharjev sejem, prikazali stare obrti, upokojenci tam redno telovadijo, veliko ljudi se ob Radulji sprehaja, rekreira. Pripravili so nekaj razstav, delavnice, predavanja in usposabljanje iz gozdne pedagogike, šola tam izvaja tudi naravoslovno tehnične dneve. »Želimo izvesti čim več aktivnosti in dogodkov, da bi ljudje ta prostor sredi narave začutili, ga vzeli za svojega. Tako sledimo več ciljem, poleg druženja različnih generacij uspešno razbijamo tudi predsodke,« pravi Petančič.