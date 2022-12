Kranj. »Čas je, da se posvetimo aktivnemu varovanju okolja in si pomagamo med seboj,« poudarja učiteljica Romana Franković. Prostovoljstvo je zanjo način življenja, za raznovrstna področja prostovoljskega dela pa je doslej navdušila že množico svojih učencev. Ti se v svet altruističnega delovanja in solidarnosti najpogosteje podajo zaradi – druženja. »V krogu prijateljev ali podobno mislečih radi naredijo kaj dobrega za druge in se ob tem tudi sami dobro počutijo. Včasih se nam pridruži tudi kdo od otrok, ki sicer v določeni družbi ni najbolj priljubljen ali uspešen, medtem ko v prostovoljstvu najde samega sebe. Pri nas ga zaradi njegovega dobrega dela vrstniki ali odrasli pohvalijo, saj so mu hvaležni, da si je vzel čas zanje in jim polepšal dan,« pojasni Frankovićeva.

Na Osnovni šoli Preska, kjer je zaposlena kot učiteljica kemije in tehnike, pod njenim vodstvom v letošnjem šolskem letu že enajsto leto poteka izmenjevalnica stvari. Učenci ali njihovi starši lahko ob enkratnem obisku vsak ponedeljek in petek prinesejo največ tri čiste, še uporabne in delujoče stvari, odnesejo pa toliko stvari, kot so jih prinesli. Prinesene stvari lahko zamenjajo za kupončke in pridejo po stvari kdaj drugič oziroma takrat, ko je na voljo stvar, ki jo želijo. Ob izmenjevalnici letos deluje tudi knjižnica stvari, v kateri si lahko učenci izposodijo stvari, ki jih potrebujejo le za omejen čas. »S prostovoljcem se dogovorijo, za koliko časa potrebujejo želeno stvar, ki jo potem v dogovorjenem času nepoškodovano vrnejo. Zakaj bi denimo kupili nov šotor, če nismo še nikoli taborili in sploh ne vemo, ali nam bo to všeč? Zakaj bi denar trošili za nakup pripomočka za kodranje las, ko pa si kodrov zaželimo le enkrat letno?« se sprašuje mentorica prostovoljcev.

Iskreni nasmehi in podarjen čas

Ideja o izmenjavi stvari se je začela pred dvanajstimi leti, ko so na šoli pripravili celodnevni dogodek Garažna razprodaja, s pomočjo katerega so zbirali prostovoljne prispevke. Medtem ko so bile pred leti med najbolj želenimi predmeti plišaste igrače, so zdaj med najbolj iskanimi lego kocke, razni uporabni predmeti ter modna oblačila in dodatki. »Gre za tek na dolge proge oziroma spremembo življenjskega sloga. Sprva je bil na naši mizi zelo majhen kupček prinesenih stvari, danes pa so mize polne raznorazne ponudbe iz druge roke. Učenci se šele privajajo na to, da letos izmenjevalnica poteka dvakrat tedensko, še več časa pa bodo potrebovali, da se bodo navadili na knjižnico stvari. Za to, da si bomo v naši kulturi znali deliti stvari med seboj, bomo namreč potrebovali čas,« meni Romana Franković.

Kot koordinatorica že leta usmerja prostovoljce devetošolce, ki so tutorji prvošolcem, učence ozavešča o podnebnih spremembah in jih spodbuja k iskanju rešitev na področju zmanjšanja ogljičnega odtisa. Aktivna je v Društvu Reks in Mila, kjer vsako leto priredijo dobrodelni teden za mucke in organizirajo tabore prostovoljcev za živali. V vlogi mentorice mladih prostovoljcev skrbi tudi za medgeneracijsko povezovanje v Centru starejših Medvode. Za svoje delo na področju prostovoljstva je pred tremi leti prejela medaljo občine Medvode, letos pa so jo v društvu Humanitas nagradili z nazivom naj učiteljica globalnega učenja. »Obeh priznanj sem bila vesela, a sta v primerjavi z nasmejanimi obrazi šolarjev in stanovalcev v centru starejših, ki smo jim letos vnovič praznično okrasili okna, z njimi pa se tudi tedensko sprehajamo in družimo, zelo nepomembni,« ostaja skromna srčna učiteljica.