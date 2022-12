Mednarodno priznana glasbenica in slovenska najuspešnejša violinistka Anja Bukovec je v bogati karieri sodelovala z izjemnimi domačimi in tujimi glasbeniki in umetniki: Janezom Matičičem, Urošem Lajovicem, Markom Letonjo, Antonom Nanutom, Janezom Lotričem, Borisom Cavazzo, skupino Terrafolk in drugimi. Med drugim je sodelovala je z mednarodno priznanimi glasbeniki En Shaom, Alanom Buribayevim, Timothyjem Redmondom in večkratnim dobitnikom nagrade BAFTA Christopherjem Gunningom ter z vrhunskimi svetovnimi pop izvajalci Die Fantastichen 4, Marlo Glen, Marquejem in Jeffom Healeyjem. Nastopila je za številne domače in evropske osebnosti, med drugim tudi za Njeno veličanstvo, britansko kraljico Elizabeto II.

Anja Bukovec se je izpopolnjevala pri priznanih profesorjih; pri Primožu Lorenzu, Primožu Novšaku, Henryju W. Meyerju, Martinu Spangenbergu idr. Je članica tria Clavimerata, v različnih komornih zasedbah pa je nastopala širom Evrope.

Tokrat ji bo v veliko čast nastopiti z izjemno pianistko Ilonko Pucihar v Ljubljani. Ljubitelji dobre glasbe in intimnih koncertov bodo lahko uživali v čudovitih delih W. A. Mozarta, Astorja Piazzolle, Manuela de Falle, Maurica Ravela, Camilla Saint-Saensa idr.

Podarite sebi in svojim najdražjim najlepše božično darilo in uživajte v čudoviti praznični glasbi.