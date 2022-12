»Po prvih informacijah so na kraju v trenutku, ko je prišlo do nesreče, delali štirje ljudje. Žal so trije od njih umrli, ko se je nenadoma vžgal plin. Ena oseba je preživela in je v šoku,« je za lokalno televizijo povedal Nikolajev.

Požar, ki so ga po navedbah reševalnih služb že pogasili, je izbruhnil v bližini vasi Jambaktino, ki leži približno 600 kilometrov vzhodno od Moskve in v bližini mesta Kazan.

Na posnetkih, ki krožijo po družbenih omrežjih, je videti veliko ognjeno kroglo, ki je izbruhnila nad hišami in večnadstropnimi stavbami v zasneženi vasi, radovedni prebivalci pa so se približali ognju.

Lokalne reševalne službe so sporočile, da je do uhajanja plina in požara prišlo med načrtovanimi popravili na plinovodu Urengoj-Pomari-Užgorod, ki vodi do ukrajinsko-slovaške meje in je ena glavnih plinskih povezav Rusije s preostankom Evrope.