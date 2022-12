Krek je funkcijo generalnega sekretarja urada predsednika že opravljal v času predsednika Danila Türka. Trenutno je namestnik generalne sekretarke in svetovalec predsednika republike Boruta Pahorja za nacionalno varnost. Kot so navedli v sporočilu, je bil Krek med drugim tudi državni sekretar na ministrstvu za obrambo, v zadnjem obdobju pa opravlja dolžnosti pomočnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske.

Odvetnica Ula Tomaduz deluje v Odvetniški družbi Pirc Musar & partnerji in velja za tesno sodelavko nove predsednice. Vso svojo kariero deluje na področju prava, med drugim je po pravniškem državnem izpitu delala kot višja pravosodna svetovalka na Okrožnem sodišču v Ljubljani, v svoji praksi pa se je ukvarjala predvsem z medijskim, kaznovalnim in ustavnim pravom, so navedli.

Šabič, ki bo svetovalec predsednice za mednarodne odnose, je profesor mednarodnih odnosov na Univerzi v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z mednarodnimi odnosi, mednarodnimi institucijami, medparlamentarnim sodelovanjem in institucionalnimi vprašanji Vzhodne Azije. Več let je študiral in raziskovalno deloval v tujini, je tudi soustanovitelj Evropskega združenja za mednarodne odnose ter Raziskovalnega središča za Vzhodno Azijo, so pojasnili.

Svetovalka za zunanjo politiko bo po navedbah iz sporočila dolgoletna diplomatka in nekdanja novinarka Miriam Možgan, ki je bila namestnica veleposlanikov v Washingtonu in Parizu ter generalna sekretarka Blejskega strateškega foruma. Kot strokovnjakinja za strateško komuniciranje je svetovala predsedniku Janezu Drnovšku, petim obrambnim in trem zunanjim ministrom, v zadnjem obdobju pa deluje kot strokovnjakinja za področje boja proti dezinformacijam.

Veleposlanica in dolgoletna diplomatka Eva Tomič bo svetovalka predsednice republike za podnebne politike in človekove pravice. V karieri se je po njihovih navedbah prvenstveno ukvarjala z varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin, v zadnjem obdobju na zunanjem ministrstvu deluje kot podnebna odposlanka, so zapisali.

Svetovalka za nacionalno varnost bo po njihovih navedbah Nataša Dolenc, ki je na ministrstvu za obrambo delovala na področju obrambne politike ter opravljala različne naloge, povezane z obrambnim sodelovanjem Slovenije v EU, Natu ter v mednarodnih operacijah in na misijah. Med drugim je kot državna sekretarka vodila pripravo Bele knjige o obrambi RS in bila članica sekretariata Sveta za nacionalno varnost.

Kot so napovedali, bo svetovalka za posebne projekte bo Breda Bunič, ki že več kot 20 let deluje na področju zagotavljanja enakih možnosti žensk in moških v obrambnih strukturah. Zadnjih nekaj let je zastopala Slovenijo v generalnem sekretariatu Nata v Bruslju, kjer je med drugim sodelovala pri pripravi Natovih politik za zaščito civilistov v oboroženih konfliktih in za preprečevanje s konflikti povezanega nasilja na podlagi spola.

Svetovalec za politične zadeve bo nekdanji nepoklicni izolski podžupan Aleksej Skok, ki ima tudi dolgoletne izkušnje s področja delovanja lokalnih skupnosti. Skok je bil med ustanovitelji enega prvih mladinskih svetov v državi, ki mu je tudi predsedoval, bil je aktiven na mednarodnih področjih prostorskega načrtovanja na kopnem in morju ter pri aktivnostih implementacije Barcelonske konvencije v praksi, so pojasnili.

Kot nepoklicna svetovalka za družbene dejavnosti bo s predsednico sodelovala slovenska sociologinja, urednica, menedžerka in aktivistka Biserka Marolt Meden, ki je tudi predsednica Društva Srebrna nit - Združenja za dostojno starost. Kot so navedli, je Marolt Medenova humanitarka in prostovoljka, zagovorništvo otrokovih pravic, še posebej bolnih, je v zadnjih letih zamenjala z zagovorništvom starejših.

Za druga pomembna področja družbenega življenja in delovanja bo novoizvoljena predsednica k sodelovanju povabila zunanje strokovnjake, so še pojasnili. Ob tem so navedli pojasnila Pirc Musarjeve, da je ekipo oblikovala »izključno po kriteriju strokovnosti, profesionalnosti in referenc, ki so jih izbrani strokovnjaki na svojih področjih delovanja že do sedaj izkazovali doma in v tujini«.

»Pred nami je zahtevno in negotovo obdobje, zato se od vseh nas pričakuje premišljeno, strokovno, kakovostno in odločno ravnanje. Z izbranimi sodelavci bom lahko usmerjena v vsa prednostna področja, ki sem jih predstavila v svojem predvolilnem programu,« je dodala novoizvoljena predsednica, ki bo postala prva predsednica republike oziroma peta nosilka predsedniške funkcije v samostojni državi.