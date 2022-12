Sinergise je, skupaj s partnerji v konzorciju T-Systems International, šestletno pogodbo podpisal 2. decembra letos. Njegov delež znaša več kot 20 milijonov evrov. Sinergise je v skupini odgovoren za procesiranje in distribucijo podatkov, pri čemer ključno vlogo nosi njihov visokotehnološki produkt Sentinel Hub.

Ravno Sentinel Hub je v bistvu zvezda tega projekta, je na novinarski konferenci poudaril direktor podjetja Sinergise Grega Milčinski. Sentinel Hub so razvili leta 2016, ker so videli, kako veliko podatkov iz sistema Copernicus je na voljo in kako malo se jih uporablja, saj je to preveč zahtevno. »Mi smo tukaj videli eno priložnost in smo razvili Sentinel Hub, ki je v bistvu tehnologija, ki poenostavi dostop do teh podatkov,« je pojasnil.

Sentinel Hub ima okoli 400.000 mesečnih uporabnikov z vsega sveta

V okviru Sentinel Huba deluje EO Browser, preko katerega lahko posamezniki opazujejo satelitske posnetke skozi daljša časovna obdobja. EO Browser je prosto dostopen vsem, tako da so ti podatki na voljo tako splošni, kot tudi strokovni javnosti. Tako se lahko prek Sentinel Huba med drugim spremlja razmere v Ukrajini in pogozdovanje v Braziliji. Znanstveniki so portal uporabljali tudi za spremljanje kolonij pingvinov, onesnaženost v Iraku in poplave v Indiji, je predstavil Milčinski.

Sentinel Hub ima po podatkih Milčinskega okoli 400.000 mesečnih uporabnikov z vsega sveta. Zdaj, ko so prišli do tega projekta, bo celotna zadeva »eksplodirala«, saj bo aplikacijo naenkrat spremljalo tudi do desetkrat več uporabnikov, je prepričan. S podpisom te pogodbe bodo lahko uporabniki preko Sentinel Huba dostopali do podatkov, ki jih producirajo sateliti iz evropskega sistema Copernicus, ki je največji sistem za opazovanje Zemlje na svetu.

To bo povečalo prihodke podjetja, obenem pa bo pozitivno vplivalo na celotno industrijo opazovanja Zemlje v Sloveniji, del katere so med drugim Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Center odličnosti Vesolje-SI ter podjetji, ko sta Skylabs in GeoCodis, je naštel Milčinski.

»Upamo, da bo imela zadeva bistveno širše koristi, ker več ljudi, ki ima dostop do teh podatkov, bolj vidijo kaj se dogaja z našim planetom, govorim seveda o podnebnih spremembah,« je povedal in dodal, da bodo posamezniki s tem lahko na lastne oči videli škodo, ki se dogaja planetu.

»EO Browser je naredil revolucijo na področju opazovanja Zemlje, s tem, ko je omogočil dostop do ogromnih količin podatkov prek spletnega brskalnika,« je izpostavil profesor na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter delegat pri tehničnem odboru za opazovanje Zemlje pri ESA Krištof Oštir. Satelitski posnetki v dobri ločljivosti so sicer na voljo zadnjih 50 let, a so jih lahko obdelovali zgolj strokovnjaki. EO Browser pa je omogočil dostop in analizo ogromnih količin podatkov širši javnosti.

Slovenski vesoljski sektor postaja vedno pomembnejši generator rasti

Izjemen uspeh podjetja Sinergise je pozdravila tudi vodja slovenske delegacije pri ESA Tanja Permozer z gospodarskega ministrstva. Kot je spomnila, je Slovenija leta od leta 2016 pridružena članica ESA, kar je podjetjem, kot je Sinergise, omogočilo sodelovanje pri razpisih te agencije. V zadnjih šestih letih so slovenski subjekti tako na razpisih ESA podpisali več kot 60 pogodb v skupni vrednosti skoraj 18 milijonov evrov.

»Imamo dober razlog, da verjamemo, da se bo ta trend nadaljeval. Zato je Slovenija na ministrski konferenci novembra letos povečala finančni prispevek v programe ESA v naslednjih treh letih,« je dejala. Prispevek se bo s treh milijonov evrov povečal na 5,8 milijona evrov letno.

Slovenski vesoljski sektor postaja vedno pomembnejši generator rasti, inovacij in pomemben element internacionalizacije. Poleg tega je sodelovanje z ESA znak odličnosti, ki podjetjem omogoča pridobivanje drugih, tudi komercialnih poslov, je še pojasnila Permozer.

Podjetje Sinergise zaposluje okoli 80 ljudi. Sedež podjetja je v Ljubljani, manjšo podružnico pa ima tudi v avstrijskem Gradcu. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2008, od leta 2015 pa se pretežno ukvarja z razvojem tehnologije za procesiranje statističnih podatkov, je še dejal Milčinski.