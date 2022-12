Predstavnik OPS Ladislav Troha je za STA potrdil vložitev pritožbe in dodal, da so se v splošnem pritožili na postopek izvedbe referendumov in volitev. Po njegovih besedah namreč volilne komisije sporočajo volilno udeležbo do 10. oz. do 16. ure, ne sporočajo pa volilne udeležbe do 19. ure. Troha sklepa, da volilne komisije volilne udeležbe ne ugotavljajo iz imenikov ampak iz preštetih glasovnic, ob tem sumi da to počnejo z namenom, da se v volilne skrinjice dodajajo vnaprej obkrožene glasovnice.

Zaradi navedenega Troha vrhovnemu sodišču predlaga revizijo referendumskega izida, na način, da posebna komisija, sestavljena iz sodnikov in predstavnikov organizatorjev referendumske kampanje prešteje vse glasovnice in to številko primerja s številom volilnih udeležencev, zabeleženih v volilnem imeniku.

DVK je poročila o izidih treh referendumov sprejela prejšnji četrtek. Zoper poročilo je lahko vsak volivec, ki je glasoval na referendumu, v treh dneh po objavi poročila vložil pritožbo na vrhovno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. Zoper odločitev vrhovnega sodišča pa pritožba ni dovoljena.

Poročilo o izidu referendumov tako še ni pravnomočno. Nadaljnja časovnica bo odvisna od tega, ali bo vrhovno sodišče o pritožbi odločilo takoj ali šele po praznikih.

Uveljavitev novel bi se lahko torej kljub temu, da je DVK skrajšala rok za sprejem poročil o izidu glasovanja in ni čakala na podatke o številu umrlih volivcev, zavleče v prihodnje leto.