Kriminalisti so med preiskavo zasegli več elektronskih naprav in na njih našli njuna dopisovanja. Na elektronskih napravah osumljenca je bilo poleg intimnih fotografij oškodovanke najdenih še več tovrstnih datotek drugih deklet, ki so po izgledu mladoletna, so pojasnili na policiji. Osumljenega so v začetku decembra s kazensko ovadbo za štiri kazniva dejanja privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku v Ljubljani. Ta mu je odredil pripor. Preiskava se medtem nadaljuje, saj kriminalisti zbirajo obvestila in dokaze v povezavi z zavarovanimi elektronskimi podatki s ciljem identifikacije mladoletnih deklet, katerih intimne fotografije so bile najdene na elektronskih napravah osumljenca. Do sedaj je bilo ugotovljeno, da je osumljeni deloval preko družbenega omrežja, s preiskavo pa nameravajo ugotovili, ali se je fizično srečeval še z drugimi mladoletnimi dekleti.

Na Policijski upravi Ljubljana so v letu 2022 zaključili preiskavo že 21 tovrstnih kaznivih dejanj, za katera so bile osumljene različne osebe. Več tovrstnih preiskav je medtem še v teku. Policija opozarja, da storilci preko različnih družbenih omrežij, kot sta na primer Snapchat in Instagram, stopijo v stik z otroki in mladoletniki, jih na različne načine nagovorijo in z grožnjami od njih pridobijo njihove intimne fotografije ter video posnetke.

Storilci pogosto zmanipulirajo in prepričajo mladoletne žrtve, da jim pošljejo svoje intimne posnetke, s temi posnetki pa jih nato izsiljujejo, jih objavljajo in si jih pogosto izmenjujejo z isto mislečimi. Največkrat zaradi zadovoljitve svoje spolne potrebe. Ti intimni posnetki nato krožijo po spletu in jih je zelo težko popolnoma odstraniti, še opozarja Policija.

»V prvi vrsti so za varnost otrok na internetu odgovorni predvsem starši, ki naj se s svojimi otroki pogovorijo in da se predvsem tudi sami poučijo o varni rabi elektronskih naprav ter o nevarnostih, ki pretijo otrokom in mladostnikom na družbenih omrežjih. Izrednega pomena je, da v kolikor pride do takšnega dejanja, da se komunikacija nemudoma prekine, da se komunikacija ne izbriše in da se dejanje prijavi policiji,« so pojasnili.

Policija obravnava vse več tovrstnih kaznivih dejanj

Statistični podatki zadnjih let kažejo zaskrbljujoč trend porasta tovrstnih kaznivih dejanj. V letu 2021 je policija obravnavala 176 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo otrok, leto poprej 150, v letošnjem letu so do sedaj obravnavali 158 teh kaznivih dejanj. V letu 2021 je policija obravnavala 121 kaznivih dejanj spolni napad na osebo mlajšo od 15 let, leto poprej 100, v letošnjem letu pa so do sedaj obravnavali 144 teh kaznivih dejanj.

»Raziskave kažejo, da vse več otrok pri vedno nižji starosti kar precej časa dnevno nameni brskanju po spletu, kar povečuje njihovo izpostavljenost nevarnostim in zlorabam preko spleta. Internet je za storilce spolnih zlorab postal pripomoček, ki jim omogoča lahek dostop do otroka, anonimnost, hitro izmenjavo informacij ter je hkrati tudi iskalnik in hramba za gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok,« svari policija. »Storilci tovrstnih spolnih zlorab na internetu prežijo v okoljih, kjer se nahajajo otroci ali mladostniki. Zavedajo se njihove ranljivosti in naivnosti. Prisotni so na družbenih omrežjih, na forumih, klepetalnicah, tudi kanalih za komuniciranje znotraj računalniških iger. So zelo dobri manipulatorji, ki od otrok dosežejo nekaj, česar sami nikoli ne bi storili. Predstavljajo se z lažnimi profili kot sovrstniki, nekateri pa se predstavijo s svojim pravim imenom, s pravo starostjo in potem igrajo igro manipulacije in pridobivanja zaupanja z otrokom ali mladim. Se pravi, preden storijo spolno zlorabo, pri otroku pridobivajo zaupanje, ga razumejo, ga pohvalijo, mu govorijo lepe stvari, ga lahko tudi nagradijo,mu kaj kupijo, npr. kak dodatek v računalniški igri in tako gradijo zaupanje. Ko otroke prepričajo, da jim pošljejo intimno fotografijo, se ujamejo v past, storilci jih lahko izsiljujejo z že poslanimi intimnimi fotografijami in lahko gre tako daleč, da pripravijo otroke ali mladostnike, da se z njimi osebo srečajo, kjer pride tudi do fizične spolne zlorabe.«

Za starše predvsem priporočilo, da otroku ne dajo prehitro pametne naprave v lastno uporabo, da otrok prehitro ne dobi neomejenega in nenadzorovanega dostopa do interneta. Da jim starši ne pustijo, da gredo s pametnimi napravami v posteljo, da so z njo sami v svoji sobi, da gredo z njo na WC, vsaj ne tistim najmlajšim in seveda, da jim omejijo čas brskanja po spletu, igranja iger. Namreč policija v zadnjih treh letih opaža porast objave posnetkov, na katerih so otroci goli, ki jih otroci, stari tudi 5 ali 6 let, sami posnamejo in ki jih vede ali ne vede objavijo na različnih omrežjih. Navadno uporabljajo spletne račune staršev ali pa jim celo starši ustvarijo svoj profil. Ti otroci sicer niso spolno zlorabljeni, ker pa se taki posnetki na internetu hitro razširijo, pridobijo pa jih tudi storilci spolnih zlorab, pa so tudi ti otroci kasneje lahko žrtve spolnega izkoriščanja.

»Za spolno zlorabo je kriv tisti, ki jo je storil. Pravi odziv staršev bo pripomogel k temu, ali bo otrok povedal vse ali ne in ali bo povedal pravočasno. Pogovarjajte se s svojimi otroki, v kolikor pa zaznate spolno zlorabo, pa o tem takoj obvestite policijo. Policija bo zavarovala dokaze, zaščitila otroka, v kolikor pa je bila intimna fotografija že poslana, pa bo pomagala, da se razširitev le-te čim bolj omeji,« so še opozorili pri policiji. »Ker se bližajo prazniki, ko bodo družine skupaj preživljale čas v domačem okolju, pa moramo opozoriti tudi na to, da se spolne zlorabe otrok dogajajo tudi za domačimi zaprtimi vrati. Otrok, ki je v domačem okolju zlorabljen in je lahko popolnoma odvisen in podrejen tistemu, ki ga zlorablja, potrebuje pomoč vseh tistih, ki so zunaj domačega okolju v stiku z njim. Zato pozivamo vse, ki zaznajo kakršnokoli spolno zlorabo fizično ali preko interneta, da o tem takoj obvestijo policijo.