Kot so navedli v agenciji, najnižji znesek dodeljene finančne pomoči znaša 100 evrov. Do nje so upravičeni nosilci kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo in so utrpeli izpad krme zaradi letošnje suše.

Upravičenci so morali izpolnjevati določene pogoje in vlogo oddati v skladu s predpisi.

Na informativno odločbo lahko stranka vloži ugovor. Če odločitvi iz informativne odločbe ne ugovarja, postane informativna odločba dokončna, so še dodali na agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja.