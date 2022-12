Tožilci v Los Angelesu so podobno kot tisti v New Yorku poroto prepričali, da je Weinsten izkoriščal svoje bogastvo in vpliv za posiljevanje in spolne zlorabe žensk, ki so želele uspeti v Hollywoodu.

Weinsten je vse obtožbe zanikal in trdil, da je šlo za transakcijske spolne odnose s pristankom. Ženske so imele z njim spolne odnose, on pa jim je pomagal pri karieri.

V Los Angelesu so mu sodili zaradi spolnega napada ali posilstva štirih žensk, med katerimi je bila celo prva dama Kalifornije Jennifer Siebel Newsom, nekoč igralka, sedaj soproga guvernerja Gavina Newsoma, ki ima ambicije za predsedniško kandidaturo.

Obtožen je bil skupaj sedmih kaznivih dejanj, med njimi dveh posilstev. Porota je povsem verjela le eni od žensk, ki so ga obtoževale, vendar je bilo to dovolj.

Oproščen je bil ene obtožbe posilstva, in več spolnih napadov. Porota v Los Angelesu je zasedala skupaj deset dni. Spoznala ga je za krivega vseh točk obtožnice v zvezi s posilstvom italijanske igralke in manekenke, ki trdi, da se je leta 2013 med filmskim festivalom pojavil na vratih njene hotelske sobe in jo posilil.

Porota se ni mogla poenotiti glede obtožb Siebel Newsom in še ene ženske. Porota pa ga je oprostila spolnega napada na maserko leta 2010.