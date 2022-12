Potem ko je prva izvedba silvestrske turneje v smučarskih skokih za ženske prinesla dve tekmi v Ljubnem, bodo letos štiri preizkušnje: 28. in 29. decembra bosta tekmi v Beljaku, 31. decembra (ob 16. uri) in 1. januarja (ob 16.30) pa v Ljubnem ob Savinji. Zmagovalka seštevka štirih tekem bo prejela zlato sovo, ki je vredna 10.000 evrov, in še 20.000 švicarskih frankov denarne nagrade. Medtem ko se slovenska reprezentanca pripravlja na prvi vrhunec sezone, so organizatorji sredi zaključnih priprav. »Skakalnica še ni prekrita s snegom. Ne vem še, kdaj ga bomo razgrnili, imamo pa ga narejenega, in če bo treba, ga bomo od kje še pripeljali,« je povedal predsednik organizacijskega odbora Rajko Pintar. Slovenska vrsta si želi, da bi v soboto lahko trenirala v Ljubnem in imela tako na zahtevni skakalnici prednost domačega tekmovališča pred tekmicami iz 17 držav. Zaradi visokih cen elektrike bodo stroški prireditve, na kateri bodo po dveh letih znova lahko gledalci, presegli 550.000 evrov.

»Upam, da nas bodo ponesli tudi gledalci,« je poudaril selektor slovenske ženske reprezentance Zoran Zupančič, ki je odločil, da imajo mesto na tekmah v Beljaku zagotovljeno Urša Bogataj, Nika Križnar, Ema Klinec in Nika Prevc, dve tekmovalki za pot v Avstrijo bo določil po jutrišnjem državnem prvenstvu v Planici. V Ljubnem bo Slovenija zaradi nacionalne kvote imela pravico nastopa z 12 skakalkami, med njimi bo prvič v zgodovini tudi tekmovalka iz domačega kluba BTC Ljubno Nika Krašovic. Njo in ostale tekmovalke, ki bodo prvič v reprezentanci, čaka tudi krst, ki ga pripravlja Nika Križnar z reprezentančnimi kolegicami, a je že napovedala, da jih ne bodo mučile.

Križnarjeva je zaradi prehlada morala izpustiti nekaj treningov in prireditev Športnik Slovenije, katere se je zelo veselila, saj uživa, ko obleče lepo obleko in obuje čevlje z visoko petko. Tako je dogodek spremljala po televiziji. »V zadnjem obdobju imam slabši imunski sistem in prehlad me je tako zdelal, da sem nekaj dni le ležala na kavču, kjer pa ni šlo za počitek, ampak mučenje. Tako je moja največja novoletna želja, da bi ostala zdrava, saj se je nabralo veliko poškodb in bolezni,« je pojasnila Nika Križnar, ki se je na skakalnico vrnila v nedeljo, ko je v Planici trenirala sama z Zoranom Zupančičem. »Na treningu je drugače, če si s sam s trenerjem, saj se je posveti le tebi. Zadnji skok na treningu je bil po kakovosti za zmago na tekmi ali na turneji. Preizkušam veliko stvari, zato grem včasih tudi preveč v ekstreme. S tem treningom gledam pozitivno naprej. Manjkajo malenkosti, morda niso v tehniki, ampak v razmišljanju,« je pojasnila Križnarjeva, ki se ne obremenjuje z dresi, saj naj bi imele nekatere reprezentance prevelike in iz boljših materialov kot slovenska vrsta. Navdušuje jo sovaščan iz Mlake pri Kranju Anže Lanišek, ki je med kandidati za zlatega orla na 71. novoletni turneji. »S svojimi skoki mi daje izjemno motivacijo in verjamem vanj, da mu bo uspelo osvojiti zlatega orla. Če bi še jaz zlato sovo, bi bilo sanjsko,« je končala Križnarjeva. oto