Kako izobčiti spolnost iz življenja

Marca 2019 je francosko-nemška televizijska mreža Arte prikazala odmeven dokumentarec Spolne sužnje v Katoliški cerkvi, ki je razkril metode in razsežnosti spolnega zlorabljanja redovnic v RKC. Marie-Pierre Raimbault in Eric Quintin sta dokumentarec pripravljala tri leta in se v tem času pogovarjala s številnimi zlorabljenimi redovnicami, njihovimi predstojnicami in duhovniki.