Tako so pri francoskem časniku L'Equipe naslov o koncu kariere Benzemaja pospremili z vprašajem, pri AFP pa so oznako konec kariere postavili med narekovaja, njegovo napoved slovesa pa označili za »skrivnostno«.

Vzrok za takšno previdnost je morda v zapisu, ki ga je na Twitterju ob svoji sliki v reprezentančnem dresu dodal Benzema. Ta ni povsem nedvoumen, namiguje na konec kariere, a nikjer tega ni zapisal.

»Imel sem uspehe, delal sem napake, vse to me je pripeljalo do tu, kjer sem zdaj in na to sem ponosen. Svojo zgodbo sem spisal, naša pa se končuje,« je namreč zapisal Benzema, ki prav danes praznuje 35. rojstni dan.

Na pravkar končanem svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer je v nedeljo Francija po streljanju enajstmetrovk v finalu izgubila z Argentino, Benzema ni nastopil. Poškodoval se je na enem zadnjih treningov tik pred začetkom tekmovanja, potem ko je imel v zadnjih mesecih že veliko težav s stegensko mišico.

Čeprav je za izbrano vrsto nastopil na 97 tekmah in dosegel 37 golov, pa Benzema v francoski ekipi velja za posebneža oziroma moža, ki ni nikoli povsem izkoristil svoje priložnosti.

Prvo tekmo je odigral marca 2007 in takoj zadel. A pozneje so prišle tudi temne plati, med letoma 2015 in 2021 je bil nezaželen v ekipi, ker je bil vpleten v škandal z izsiljevanjem soigralca Mathieuja Valbuene. Za to je dobil tudi pogojno enoletno zaporno kazen in globo v višini 75.000 evrov.

Kot poroča AFP, je bilo že pred prvenstvom precej verjetno, da bo dobitnik zlate žoge za leto 2022 storil ta korak. Potem ko ni bil več v ekipi za letošnje SP, ga je selektor Didier Deschamps sicer obdržal na seznamu igralcev oziroma namesto njega ni vpoklical nikogar. A na vprašanje, ali nanj po predvidenih treh tednih počitka še računa, je Deschamps odgovoril, da o tem ne razmišlja.

Za še dodatno zmedo je poskrbel nogometaš sam pred finalom, ko je med številnimi spodbudnimi sporočili rojakom objavil tudi zapis »Ne zanima me«, kar se je nanašalo na povabilo predsednika Emmanuela Macrona, da bi tekmo spremljal v živo.

Benzema je tako v obdobju, ko je bila francoska reprezentanca na vrhuncu, z njo osvojil le eno lovoriko. Lani je bil v postavi, ki je slavila v ligi narodov. Na Euru 2020, ki so ga izvedli z enoletno zamudo, pa je sicer bil član izbrane vrste. Toda Francija je lani presenetljivo izpadla v osmini finala.