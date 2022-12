Povsod obvaruj

Za vsako stvar pod zvezdnim nebom pride čas. Pride čas za rojstvo in čas za slovo, čas za setev žita, čas za ruvanje dreves, čas za ubijanje in čas za ozdravitev. Čas za uničenje in čas za obnovo, čas za jok in čas za smeh, čas za stok in čas za ples, čas za metanje kamenja in čas za razbijanje skal. Čas za objeme in čas za križemrok, čas za iskanje in čas za izgubo, čas za skrb, čas za brezbrižnost, čas za paranje, čas za šivanje, čas za molk, čas za govorjenje, čas za ljubezen, čas za prepir, čas za vojno, čas za mir.