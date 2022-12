Izbrali najboljša kuhano vino in čaj

Po dveh letih koronskega zatišja so v okviru dogodkov ob veselem decembru v Medvodah vnovič pripravili tradicionalno tekmovanje v kuhanju vina in čaja. V pripravi vročih napitkov se je med seboj pomerilo deset ekip iz krajevnih in vaških skupnosti, pika na i pa je bilo sproščeno druženje.