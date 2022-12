Gradnja intenzivnih enot k Splošni bolnišnici Jesenice, ki zajema prenovo obstoječega dela in gradnjo prizidka z desetimi posteljami za intenzivno nego, bo po sedanjih ocenah znašala približno 3,7 milijona evrov, pri čemer 160.000 evrov prispeva Splošna bolnišnica Jesenice, preostanek pa financira Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Skupaj s stroški storitev so se celotni investicijski stroški glede na tiste, ki so bili upoštevani v investicijskem programu, povišali za približno 1,4 milijona evrov oziroma za 62 odstotkov. Prvotno je bila namreč investicija ocenjena na približno 2,3 milijona evrov.

Razlog za spremembe projekta je predvsem v povišanju stroškov izvedbe gradbeno-inštalacijskih del, ki so se pokazali ob začetku in med izvajanjem del. V osnovni projekt niso bila zajeta nekatera rušitvena dela, prav tako niso bile vključene končne lokacije opreme strojnih inštalacij in upoštevani onemogočeni dostopi do delov obstoječega objekta, zaradi česar so nastali dodatni stroški.

Povečan obseg gradbeno-inštalacijskih del je povzročil tudi podaljšanje časa izvedbe investicije, ki bi morala biti končana že letos poleti. Zavleklo se je že pri začetku gradnje, ki je stekla šele konec lanskega leta, dela pa še vedno intenzivno potekajo. V prihodnjih dveh tednih naj bi bila končana zunanja dela, potem pa naj bi še dva do tri mesece potekala obrtniška dela. Aprila naj bi bil projekt končan, uporabno dovoljenje pa pričakujejo junija.

Le devet postelj za terapijo

Dograditev intenzivnega bloka bo za jeseniško bolnišnico po besedah strokovne direktorice Anje Jovanovič Kunstelj velika pridobitev. »Dobili bomo dodatne posteljne zmogljivosti, modernejšo opremo in tudi možnost izolativne postelje, kar res potrebujemo,« je izpostavila pred začetkom gradnje lansko jesen. Pojasnila je, da prostorske danosti, ki jih imajo sedaj, ne zadoščajo več potrebam, še zlasti ne, ko je ena od intenzivnih enot namenjena bolnikom s covidom-19.

V bolnišnici imajo skupno le devet postelj za intenzivno medicino. Ko bo zgrajen prizidek, bodo v njem lahko na enem mestu združili oziroma povezali intenzivni enoti, dodali pa bodo še tri nove postelje. Poleg tega bodo pridobili prostor za prav tako potrebno pointenzivno terapijo.