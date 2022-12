Premier od vsega začetka ve, da so se v zdravstvu nakopičili veliki problemi in da volivci želijo preureditev dopolnilnega zavarovanja, ohranitev javnega zdravstva – pa je kljub temu za ministra za zdravje izbral zdravnika, ki se je ukvarjal z zdravljenjem pacientov, delom v zasebni ordinaciji, pri tem pa ni pridobil nobenih izkušenj in znanja o zdravstvenem sistemu, kar naj bi se pričakovalo od bodočega ministra. Ne premier in ne minister za zdravje ne upoštevata nasvetov nekoga, ki pozna našega in druge zdravstvene sisteme in si je na tem področju nabral izkušnje in znanje. Očitno menita, da za svojo varnost potrebujeta nasvete strokovnjaka, za reševanja zdravstva pa znanje ni potrebno?

Čas je, da se premier zbudi in vidi, da ljudstvo, ki ga je izvolilo, ne sprejema več obljub, da bo reforma zdravstva začeta leta 2024, da »rešitve čez noč« niso možne itd. Če v privatni zdravstveni ustanovi dobim odgovor, da je z napotnico možen pregled čez osem mesecev, samoplačniško pa naslednji dan, če so čakalne vrste začele nastajati, ko so zdravniki iz javnega zdravstva začeli odhajati k privatnikom, potem so takojšnje rešitve možne in potrebne – tako kot na področju energetike, a ne? Le volja in sposobnost je potrebna.

Vprašanje je, če volja je, če je premierju vzor nekdanji premier Janez Drnovšek, ki je, ko je postal predsednik vlade leta 1992, z njegovo vlado sprejel beneficirani notranji odkup, uradno privatizacijo, in tako odprl pot k prelivanju družbenega premoženja v roke posameznikom. Zato se mora premier »zbuditi« in začeti poslušati poznavalca sistema zdravstva, tistega, ki predlaga takojšnje rešitve (ne pa čez eno leto), preden bo pozno – za njega in za nas. In tudi zato, ker je obljubil, da bo upošteval znanje, samo znanje in strokovnost (ne pa članske izkaznice, prijateljskih vezi, poznanstev in podobnega).

Majda Koren, Ljubljana