Prvi hip je bila novica neverjetna, saj tako imenitnim ljudem takega nesramnega dejanja ne bi pripisal. Kasnejše njihove razlage, da je bil to protest proti predsedniku Kučanu, pa so sprevrženost tega dejanja spremenile v vrhunski cinizem teh ljudi do nas vseh državljanov. Še enkrat naj povem, da jim je medalje podelil predsednik Kučan v imenu vseh državljanov Republike Slovenije. Torej so jih odvrgli v vežo, na prezirljiv način vsem nam državljanom.

Ni mi bilo težko uganiti, kdo je lahko avtor takega ciničnega dejanja. Preberite kakšen tvit, pa boste zlahka našli avtorja take ideje. Žalostno se mi je zdelo le, da se je v tej družbi znašel dr. Bučar. Ko sem požrl tudi ta pomislek, se mi je njihovo dejanje zdelo še grše. Butalsko. Tako se v vrhunski politiki ne obnašajo. To si še paglavci na ulici ne bi privoščili. Nevredno človeka, kaj šele vrhunskih politikov.

Zanima pa me še tole. Morda kdo ve? Upam, da sem prav prebral, da k odloku o podelitvi najvišjega priznanja naše države spada tudi letna nagrada 1200 evrov. Čakal sem na podatek, da so se odrekli tudi temu delu medalje. Nisem ga zasledil. Pričakoval sem, da nam bo to pred dnevi razkril odhajajoči predsednik Pahor. Pa ni bilo nič slišati o tem. Če so se takrat odrekli tudi tej nagradi, so pred dnevi dobili nazaj z medaljami tudi, takole na oko, svojih 35.000 eur. Kaj pa, če so denar dobivali še naprej, priznanja, podeljena v imenu vseh državljanov Republike Slovenije, pa na človeka nevreden način zavrgli. Če je bilo tako, potem je vse skupaj farsa najvišjega razreda. Butale na kvadrat. Dejanje, ki ga kot državljan zavračam. Zakaj? Prostovoljno so se odrekli temu priznanju, ti »častni« ljudje, odhajajoči predsednik pa jim jih je milostno, sklonjen skoraj do kolen, vrnil. Lahko bi jim ga vrnil tako, kot so ga oddali. V Bata vrečki, v veži predsedniške palače in brez televizijskega snemanja. Zato je bila vrnitev medalj tem ljudem v predsedniški palači komedija tipa Ostržek se smeje.

Dušan Kaplan, Ljubljana