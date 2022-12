Kaj hočemo, kameleoni so kameleoni. In kaj potem, če so 30 let pomagali uničevati državo, če so vmes bili še zaprti zaradi denarja, osamosvojitvene slave si ne pustijo vzeti. Pahor jim uslužno – s poudarkom na posebno slovesno – z lepljivimi prsti, kajne, Janez, izroči nekoč vrnjena in popljuvana odlikovanja. Pa to še brez žegna kulturne ministrice. Moja mama bi rekla: Kar je dano, je v zemljo zakopano. Ali: Kdor da, dvakrat da. In ne, da dvakrat vzame. (V muzeju pustijo le vrečko Bata, ki je plastični dokaz njihove »velike, čisto naravne« moralne kvalitete.) Se mogoče sprašujete po motivih, ker so se tako ponižali in priznali, da jih je pred leti vodila gola maščevalnost? Morda je najbliže razlaga, da se o herojstvu težko piše in o njem pretirava brez vsakih odlikovanj.

Kaj pa motiv našega lepega, skoraj bivšega predsednika? Ugibam: ker se jim ves čas klanja, gotovo računa, da bodo o njegovih grehih molčali še naprej – res že dolgo poslušamo čivke o nekakšnih nedefiniranih grehih – ali pa upa, da mu bodo pomagali do dobre službe. V rezervi ostaja Tanja Fajon, da bi mu priskrbela vlogo slovenskega Blaira. Če pa še to propade, se lahko še vedno obrne na svojega angela varuha. Pahor sam je izdal, da mu je že večkrat zašepetal kaj koristnega.

Čisto jasno je, da ne zdaj in ne v bodoče ne bodo dobili priznanj ugrabitelji nacionalne RTV, zato pa so toliko bolj pogoltni na denar, na ogromno denarja. In gotovo že veste, kakšno odpravnino jim je zagotovil njihov generalni direktor Andrej Grah Whatmough, ali kratko – general. Če bodo zaradi novega zakona zapustili RTV, bodo bogatejši tudi za 20 osnovnih plač, za 100.000 evrov. Skupaj? Ne, vsak od »ta glavnih«. Pa recite, če general ne zna »dobro« ravnati z javnim denarjem.

Škoda, ker je predsednik vlade tako zapisan demokraciji, da globoko odklanja nezakonite ukrepe in z njimi ne počisti (popravljam po Golobu: da ne bodo prevzeli odgovornosti), preden bo ta aneks h kolektivni pogodbi veljal. Tako bodo še naprej uničevali naš zavod, ignorirali svet delavcev, sprejemali neusklajene, škodljive in finančno nevzdržne načrte; skupaj s svojimi programskimi svetniki zmerjali in žalili pokončne novinarje; general se bo še naprej skrival pred postopkom svoje razrešitve, namestnik Urbanija, osumljen zlorabe položaja, bo še naprej lagal in grozil z disciplinskimi ter s policijo. In ko SDS neskončno blati sedanjo vlado, da je še veliko slabša od Janševe in kaže na pristranskost civilne družbe, ki naj bi zdaj premalo protestirala, daje voditeljica Tarče vtis, da se temu pridružuje. Na koncu pa še zadovoljno, pomenljivo poudari svojo – ali/in televizijsko – objektivnost.

Poznamo še eno skupino, ki zaradi denarja celo pozablja na svoje pravo poslanstvo. Kar zmrazi me, če zaslišim zloglasno besedno dvojico: Fides in stavka, Fides in prenizke plače, Fides in izstop iz enotnega plačnega sistema. Res so izgubili stik z realnostjo. Če že ne morejo biti solidarni do svojih drugih sodelavcev, bi lahko bili vsaj do mlajših kolegov. Potem se res ne smemo čuditi, če (mnogi) nimajo nobenega sočutja do bolnikov. Ko si postavimo cilje in naredimo načrte, kako jih bomo dosegli, je prav, da vmes pogledamo, kako napredujemo. Zato se mi je zdelo Golobovo vprašanje ministrici T. Bobnar, do kam so prišli s »čiščenjem«, čisto umestno, zlasti ker protestniki še vedno občutijo Janševe nezakonite ukrepe. Kaj pa pereči problemi v zdravstvu, od katerega je odvisno naše zdravje in življenje? Kolikokrat je že ministru Bešič Loredanu postavil naslednja vprašanja: kdaj in kako bo zagotovil ustavno pravico državljanov do izbranega zdravnika in s tem do zdravstvenega varstva? Kdaj bo ukinil dopolnilno zavarovanje in delo »dvoživk«, v kar jih zavezujejo predvolilne obljube in koalicijska pogodba? Zakaj dopušča, da zasebno zavarovanje bogatim omogoča preskakovanje čakalnih vrst, revnim pa jih s tem podaljšuje? Se mu ne zdi, da javni denar še bolj odteka v zasebne žepe?

Verjetno pa bi morali mi ta vprašanja postaviti kar premierju Golobu in vse bolj sem prepričana, da bi vlado moral zapustiti neki drugi minister.

Polona Jamnik, Bled