Tomi Češek, slaščičarski in pekovski mojster: Zelenjava in svinjina v klasičnih slaščičarnah ne bosta prišli do veljave

Zebra Patisseries v Kosezah je butična slaščičarna in pekarna, ki jo vodi Tomi Češek. V Zebri so poznani po francoskih bagetah in rogljičih, poleg tega pa imajo v vitrinah še kup slaščic, kot so eklerji, pralineji in makroni, ki dišijo po Franciji, kar pravzaprav ni nič nenavadnega, saj se je Češek šolal na prestižni kuharski akademiji francoskega superzvezdnika Alaina Ducassa.