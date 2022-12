Vse odkar so julija 2019 izdali vseh osem delov tretje sezone, se je napovedovalo, da bo naslednja, četrta, ki je naposled luč sveta ugledala letošnjega maja, zadnja za serijo Stranger Things. Tudi zato, ker se je zdelo prav, da serija ne bi delila usode nekaterih drugih, ki so z leti izgubljale privržence, ker je bila njihova vsebina vse bolj privlečena za lase. Mnogi so zato pogledali kar malce postrani, ko so letošnjega februarja napovedali, da bo četrti sledila peta sezona, za katero pa so takoj dodali, da bo zadnja. A po zelo dobri in napeti četrti sezoni (mimogrede: na nedavni podelitvi priznanj People's Choice je bila ta serija s tremi nagradami najuspešnejša) se zdaj pete lahko upravičeno veselimo.

Veselijo pa se je lahko tudi vsi ljubitelji avtomobilov. Dogajanje serije Stranger Things, ki jo je nemogoče »popredalčkati« v eno zvrst, zaradi česar jo označujejo za fantazijsko znanstvenofantastično grozljivko, je namreč postavljeno v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ker se večinoma dogaja na prostem, pa so morali močno prilagoditi tudi scenografijo in v seriji tako uzremo cel kup zanimivih štirikolesnikov tistega časa.

Kup zanimivih avtomobilov

Ker ima svoj avtomobil skorajda vsak pomemben lik iz serije (razen seveda nekaterih najpomembnejših, ki so za kaj takega pač premladi), smo pri Stranger Things priča posebnemu fenomenu – zanimivih štirikolesnikov je toliko, da se na spletu pojavljajo lestvice, ki obsegajo vse do enajst (!) najbolj ikoničnih avtomobilov iz serije. Med njimi najdemo denimo chevroleta K5 blazer letnika 1980, ki ga vozi policist Jim Hopper (David Harbour), forda pinta letnika 1976, ki ga ima Joyce Byers (Winona Ryder), forda LTD Jonathana Byersa (Charlie Heaton) ter na primer evropskim gledalcem bolj znana BMW 733i iz osemdesetih let, ki ga ima Steve Harrington (Joe Keery), in legendarnega kabrioletskega volkswagna golfa prve generacije, ki ga vozi Barb Holland (Shannon Purser).

No, bržčas najatraktivnejši štirikolesnik v Stranger Things pa je po mnenju mnogih chevrolet camaro Billyja Hargrova (Dacre Montgomery). Tega sicer vidimo zgolj v drugi in tretji sezoni, a je njegov camaro prisoten v številnih kadrih. Ker pa mu manjkajo oznake in ga je nasploh težko identificirati, so se hitro vnele debate, za kateri model natančno sploh gre.

Uporabili so dva

Oboževalci serije in predvsem avtomobila so ga najprej označili za model LT letnika 1978, po pestrih debatah pa so se strinjali, da gre najverjetneje za camara druge generacije letnika 1979 z oznako Z28. A tudi tu se dvomi niso nehali in kasneje je prevladalo mnenje, da so za snemanje uporabili predelan avtomobil, ki je bil sestavljen iz delov več različnih camarov, pri čemer je za osnovo zagotovo služil Z28 – to so ugotovili predvsem na podlagi tega, da so pokrov motorja in dodatki iz kroma z avtomobila sports coupe camaro. Pri čemer je hitro postalo jasno tudi, da so uporabili dva različna avtomobila, saj so tisti z ostrim očesom opazili, da se v enem izmed delov serije stranske šipe odpirajo električno, v drugem pa ročno.

Kakor koli, kritiki so se strinjali, da je camaro kot nalašč za vlogo Billyja Hargrova, če sklepamo, da se pogonskega sklopa niso dotikali, pa to pomeni, da ga je poganjal motor V8 s 136 kilovati (185 konji) moči.