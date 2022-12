»Družba Epic je uporabila privzete nastavitve, ki posegajo v zasebnost, in zavajajoče vmesnike, s katerimi so prevarali uporabnike igre Fortnite, tudi najstnike in otroke,« je v sporočilu za javnost zapisala predsednica FTC Lina Khan.

Podjetje bo tako plačalo 275 milijonov dolarjev zaradi kršitev zakona o varstvu zasebnosti otrok na spletu (COPPA). Dogovor s FTC obenem Epicu nalaga sprejetje strogih privzetih nastavitev zasebnosti za otroke in najstnike. Med drugim bo moral Epic zagotoviti, da so glasovne in besedilne komunikacije privzeto izklopljene, so pojasnili na FTC.

Prav tako bo Epic namenil 245 milijonov dolarjev za povračilo stroškov uporabnikom, ki jih je prek zavajajočih oblikovalskih prijemov, znanih tudi pod imenom »temni vzorci«, zavedel v nakup, ki ga niso nameravali opraviti, so pojasnili na FTC.

»Epic je s svojimi ohlapnimi praksami varovanja zasebnosti ogrozil otroke in najstnike ter z uporabo temnih vzorcev potrošnike oškodoval za več milijonov nezakonitih stroškov,« je opozoril direktor urada za varstvo potrošnikov pri FTC Samuel Levine.

Igro Fortnite lahko uporabniki namestijo in igrajo brezplačno, pri čemer pa lahko igralci znotraj igre kupijo dodatne predmete, kot so preobleke za like. Fortnite je imel lani več kot 400 milijonov uporabnikov po vsem svetu, medtem ko beleži okoli 80 milijonov aktivnih mesečnih uporabnikov, poroča spletni portal Business of apps.

Po podatkih za letošnje leto naj bi bilo 63 odstotkov igralcev igre Fortnite starih med 18 in 24 let, pri čemer pa Business of apps opozarja, da je veliko igralcev dejansko mlajših, saj pogosto lažejo o svoji starosti.

FTC trdi, da se je Epic zavedal, da veliko otrok igra igro Fortnite - kar je bilo razvidno iz raziskav uporabnikov, licenciranja in trženja igrač in izdelkov Fortnite, podpore igralcem in drugih sporočil podjetja - in da je zbiralo osebne podatke otrok, ne da bi prej pridobilo preverljivo soglasje staršev. Podjetje je od staršev, ki so zahtevali izbris osebnih podatkov svojih otrok, zahtevalo tudi preskakovanje nerazumnih ovir, včasih pa takih zahtev ni upoštevalo, so sporočili iz komisije.

»Tudi ko je Epic dejansko vedel, da so posamezni igralci igre Fortnite mlajši od 13 let, ni sprejel nobenih ukrepov za uskladitev z zakonodajo ZDA,« je navedeno v pritožbi FTC.

FTC je družbo Epic obtožila, da je nastavila privzete nastavitve spletnega klepeta, ki so otrokom in najstnikom omogočale igranje z neznanci in jih izpostavljale morebitnemu nadlegovanju. »Otroci in najstniki so bili med igranjem igre Fortnite ustrahovani, ogroženi, nadlegovani ter izpostavljeni nevarnim in psihološko travmatičnim vprašanjem, kot je samomor,« so opozorili.

V Epic Games so se odločili za plačilo kazni, ker želijo biti v ospredju varstva porabnikov in svojim igralcem zagotoviti najboljšo izkušnjo, so medtem sporočili iz podjetja.