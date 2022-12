Putin in Lukašenko sta sicer redno v stikih, vendar pa so v zadnjih treh letih vsi njuni dvostranski pogovori potekali v Rusiji ali v tretjih državah. Današnji obisk ruskega predsednika v Minsku pa je njegov prvi po juniju 2019.

Voditelja nameravata med drugim razpravljati o strateškem partnerstvu med državama ter aktualnih regionalnih in mednarodnih vprašanjih.

Nekaj ur preden je Putin pristal v Minsku, pa je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da se v Belorusiji izvajajo skupne vaje ruskih in beloruskih sil. Ministrstvo je nato objavilo posnetke vaj, na katerih so vojaki izvajali tankovske manevre ter vadili artilerijsko in ostrostrelsko streljanje na zasneženem poligonu.

»Od jutra do mraka na beloruskem vadišču ni niti sekunde tišine,« je sporočilo ministrstvo, pri čemer pa ni navedlo, kje potekajo vaje in kako dolgo bodo trajale. V Minsku so sicer že oktobra napovedali oblikovanje skupnih regionalnih sil, od takrat pa je v državo prispelo več tisoč ruskih vojakov.

»Končna ocena bojnih zmogljivosti in bojne pripravljenosti enot bo podana (...) po izvedbi bataljonskih taktičnih vaj,« je tiskovna agencija Interfax povzela navedbe ministrstva.

Pred prihodom Putina so se krepila ugibanja, da bo ruski predsednik pritisnil na Lukašenka, naj Belorusijo vključi v vojno v Ukrajini. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je ugibanja označil za popolnoma neumne in neutemeljene izmišljotine.

»Z Belorusijo imamo najnaprednejši režim dvostranskih odnosov, zato nihče nikogar ne sili. Vsakdo dela korake, ki najbolj ustrezajo interesom naših narodov,« je dodal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v nedeljo zvečer dejal, da je »zaščita meje tako z Rusijo kot Belorusijo stalna prednostna naloga« Kijeva. »Pripravljamo se na vse možne obrambne scenarije,« je zatrdil v svojem rednem nagovoru ukrajinskemu ljudstvu.

Lukašenko je sicer od začetka vojne v Ukrajini večkrat dejal, da beloruskih vojakov ne namerava poslati v južno sosedo.