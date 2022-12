Spremembe zakona o delovnih razmerjih v skladu z evropsko direktivo predvidevajo pravico do petih delovnih dni oskrbovalnega dopusta za bolne starše in dodatno regulacijo agencijskega dela. Preko agencij bi po predlogu ministrstva v prihodnje lahko namesto sedanjih 25 odstotkov delalo le 15 odstotkov vseh delavcev, ne glede na status, pri čemer bi bila izjema mala podjetja. Agencijski delavci na 'čakanju' pa bi po novem namesto 70 odstotkov minimalne plače prejemali 80 odstotkov zadnje plače.

Predloga o obvezni božičnici letos niso mogli izpeljati

Ministrstva za delo se zavzema tudi za zakonsko ureditev možnosti 30-urnega delavnika, ki bi veljal za polni delovni čas. Predlog temelji na prostovoljnosti in ne predvideva subvencij, je pojasnil Mesec, ki meni, da je ena ključnih prednosti takšnega predloga v tem, da bi delodajalci laže ohranili delavce z zagotovitvijo bolj prijaznega delovnega okolja. Med načrti ministrstva je tudi izboljšanje varstva delavskih predstavnikov, kjer bi bil ključni ukrep zadržanje odpovedi delovnega razmerja do pravnomočne sodbe delovnega sodišča. Omenjeni predlogi so po Meščevih pojasnilih trenutno v usklajevanju na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS),

Mesec je še dejal, da predloga o obvezni božičnici letos niso mogli izpeljati, bodo pa o tem znova govorili v prihodnjem letu v okviru novega plačnega modela. Ta naj bi sicer stopil v veljavo z letom 2024, v njem pa se med drugim zavzemajo, da bi minimalna plača postala najnižja osnovna plača.

Medtem ko so to trenutno zgolj predlogi ministrstva, pa je s socialnimi partnerji že usklajena novela zakona o čezmejnem izvajanju storitev. V njem se bo črtala določba v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po kateri se lahko pri delavcih, ki so bili napoteni v tujino, za plačo, od katere se obračunajo prispevki, šteje plača, ki bi bila prejeta za enako delo v Sloveniji. Zaradi te določbe namreč Sloveniji grozi tožba Evropske komisije zaradi nedovoljene državne pomoči. Zakon bo stopil v veljavo 1. januarja 2024, v prihodnjem letu pa bodo na ministrstvu za delo skupaj s finančnim ministrstvom preverili možnost, da bi podjetja subvencionirali na podoben način kot to počne Avstrija.

Prihodnje leto sledi pokojninska reforma

V letu 2023 se bodo na ministrstvu posvetili predvsem pokojninski reformi. Okvir zanjo bo po Meščevih besedah dogovor socialnih partnerjev iz leta 2017, nacionalni načrt za okrevanje in odpornost ter ravnovesje med prihodki in odhodki. Kot je dejal, jo bodo urejali po sklopih in skušali v prihodnjem letu na vseh točkah doseči čim širši konsenz. Veljati naj bi zečela z letom 2024.

Ob pokojninski reformi se bodo lotili tudi sprememb pri socialnem varstvu. Fokus naj bi bil na popravkih zdaj zelo neurejene preživninske zakonodaje, za katero so značilni izjemno nizki zneski preživnin, ki znašajo tudi po zgolj 5 evrov.. Mesec pravi, da se bodo zgledovali po nemškem modelu, in preživnine odmerjali glede na socialni status strašev ter obenem določili tudi najnižjo možno preživnino.

Posvetili se bodo tudi problematiki otrok, ki so žrtev nasilja. in okrepili centre za socialno delo, kjer se zaradi zahtevnega dela in nizkih plač ubadajo s pomanjkanjem in begom kadrov. Med bolj srednjeročnimi načrti bodo po besedah Luke Mesca uredili informacijske sisteme in med drugim uvedli tudi preživninski kalkulator.

Maljevac: Pri dolgotrajni oskrbi bo ključna ureditev kadrovske problematike

Simon Maljevac, kandidat za ministra za solidarno prihodnost, je povedal, da bodo na novem ministrstvu operativno sposobni že takoj ob morebitnem njegovem imenovanju. Trenutno potekajo dogovori glede prenosa kadrov iz drugih ministrstev in vzpostavitev sistem.

Kot je dejal, jih pri dolgotrajni oskrbi čakajo »nujni in zelo hitri koraki« saj mora zakon stopiti v veljavo s 1. januarjem 2024. Predlog bodo po načrtu pripravili v prvi polovici prihodnjega leta, že takoj po imenovanju pa bodo šli v krepitev pomoči na domu. »Glavni cilj novega zakona je odpraviti pomankljivosti in zagotoviti dostopnost dolgotrajne oskrbe,« je povedal Maljevac in dodal, da bo pri tem ključna ureditev kadrovske problematike, kjer so »zelo velike težave«. Delovna skupina, ki deluje v okviru ministrstva za delo, pripravlja nabor ukrepov, med katerimi je Maljevac izpostavil odpravljanje ovir pri kadrovanju, možnost izboljšanja finančnih spodbud in nadgradnjo plačnega sistema.

Verjetni bodoči minister ocenjuje, da bodo za uspešno delovanje dolgotrajne oskrbi potrebna dodatna sredstva. »Če hočemo zagotoviti takšen obseg pravic, kot ga je predvideval na referendumu zavrnjeni zakon, bi po naših ocenah potrebovali dodatnih 350 milijonov evrov,« je dejal. Mesec je dodal, da bo ena stičnih točk davčna reforma, pri kateri se bo treba zmeniti tudi glede virov. »Če hočemo imeti dolgotrajno oskrbo, javno zdravstvo in dostojne pokojnine, se bomo morali vprašati, koliko smo pripravljeni nameniti za to. V takšnem okviru, kot je sedaj, ne bo šlo,« je opozoril Mesec.

»Hrbtenica stanovanjske politike bo gradnja javnih najemniških stanovanj«

Glede stanovanjske problematike se na ministrstvu strinjajo z ugotovitvami Računskega sodišča, ki je v reviziji učinkovitosti izvajanja resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 ugotovilo, da vlada in ministrstvo za okolje in prostor nista bila učinkovita. Računsko sodišče je med drugim opozorilo na pomanjkanje koordinacije med resorji, pomanjkanje podatkov, ki bi pokazali realno sliko stanja in nujnost, da stanovanjska politika postane sistematična razvojna politika.

Maljevac je zagotovil, da bo hrbtenica stanovanjske politike gradnja javnih najemniških stanovanj (prihodnje leto naj bi začeli z gradnjo 2000 stanovanj), ob tem pa opozoril, da se spremembe ne bodo zgodile čez noč. Kljub težavam z dvigom cen so v teku tudi investicije za gradnjo domov za starejše. Tako bodo v petek, kot je dejal, objavili nov razpis za dodatne postelje v višini 60 milijonov evrov. Investicije naj bi sicer še naprej krepili.