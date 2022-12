»Projekta Jadar nam še ni uspelo dobro rešiti, a gre za izjemno dobrino. Svet jo potrebuje, Srbija jo potrebuje,« je izjavil Stausholm minuli teden na srečanju z vlagatelji v Sydneyju. »Moramo ugotoviti, kako se tega lotiti. Edina stvar, ki bi jo rekel, je, da nismo obupali,« je dodal.

Projekt Jadar je ime dobil po mineralu jadarit, ki so ga leta 2004 odkrili na zahodu Srbije. Po navedbah energetskega velikana gre za enega največjih novih projektov na področju pridobivanja litija na svetu. V njem naj bi med drugim pridobivali litijev karbonat, ki je potreben v proizvodnji baterij za električna vozila in hranjenje energije, pridobljene iz obnovljivih virov.

Rio Tinto je bil pripravljen v projekt vložiti 2,4 milijarde dolarjev kapitala, a so projektu ostro nasprotovali okoljevarstveniki in del civilne družbe. Srbska vlada je zaradi nasprotovanja javnosti zato v začetku leta razveljavila prostorski načrt iz leta 2020 za rudnik litija v mestu Loznica in ukinila delovno skupino za projekt Jadar.

Srbska premierka Ana Brnabić je minuli teden po poročanju srbske tiskovne agencije Beta ponovila, da ne vidi možnosti za oživitev projekta. Izpostavila je, da nima stikov z družbo Rio Tinto in da izkopavanja litija ne bo brez javne razprave. »Litij, ki ga imamo, je velika razvojna priložnost za Srbijo. Nikoli v zgodovini nismo imeli takšne priložnosti,« je še izjavila.

Vučić razkril še druga najdišča

Srbska vlada je minuli teden razkrila nove priložnosti za razvoj gospodarstva. V jugovzhodnem delu države so po besedah Vučića namreč odkrili nova nahajališča kalcita in zlata.

»V Srbiji smo našli kalcij-karbonat, in to je, kot da bi nas pogledal Bog. V enem od najrevnejših delov Srbije je eno od 80 največjih nahajališč zlata, popolnoma novo nahajališče zlata na območju Srbije,« je dejal Vučić za srbsko nacionalno televizijo RTS.

Odkritje nahajališča kalcij-karbonata oziroma kalcita je potrdila tudi srbska ministrica za rudarstvo in energetiko Dubravka Đedović. Poudarila, da bi lahko prinesel visoke prihodke državi in nova delovna mesta, obenem pa ne bi škodoval okolju. »Izkopavanje kalcij-karbonata je enostavno, varno in ne škodi okolju, zahvaljujoč sodobnim tehnologijam, ki se uporabljajo v postopku,« so po poročanju srbskega portala televizije N1 sporočili z ministrstva.

Stroka je do zadnjega odkritja bolj zadržana. Srbija nima toliko kalcita, da bi bilo njegovo pridobivanje tako pomembno za državno gospodarstvo, kot govorijo, je za N1 poudaril geolog Branislav Božović. Zvezdan Kalmar iz organizacije Koalicija za trajnostno rudarstvo pa je menil, da bi o trajnostnem izkoriščanju mineralnih surovin morala govoriti stroka, ne politiki. »Moramo videti, kjer se nahaja. Sam namerno ne bom ugibal o lokacijah, prav tako pa o tem ni jasne informacije,« je dodal.