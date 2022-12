V kraju Vaughan, kakih 30 kilometrov severno od Toronta, je moški sinoči ubil pet ljudi, še enega pa ranil. Trenutno se zdravi v bolnišnici, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policija motiv za napad še išče, možno je, da so se osumljenec in žrtve poznali. Osumljenec je umrl v obstreljevanju s policijo.

»Ko so policisti prispeli, jih je pričakal (...) grozljiv prizor s številnimi mrtvimi žrtvami,« je po poročanju kanadskih medijev povedal načelnik Jim MacSween. Žrtve so našli v različnih stanovanjih ene stavbe. Stavbo so evakuirali, stanovalci so več ur čakali na mrazu, da je policija opravila svoje delo. »Česa tako grozljivega v svoji karieri še nisem videla,« je za CNN povedala policistka Laura Nicolle.

Prepoved določenega orožja

V Kanadi je mnogo manj množičnih streljanj kot v njihovi sosedi ZDA, a vendarle je v zadnjih letih naraslo število napadov z orožjem. V Ottawi so zaradi tega predlani sprejeli zakon o prepovedi nekaterih tipov orožja. Prepoved trgovine in uporabe zajema kar 1500 različnih modelov pušk, ki spadajo v širšo kategorijo »napadalnega« orožja. Gre večinoma za polavtomatske puške, kot je znameniti AR-15, ki je priljubljen med ameriškimi množičnimi morilci.

Aprila 2020 je strelec, preoblečen v policista, v vzhodni provinci Nova Škotska ubil 22 ljudi, kar je bilo najhujše množično streljanje v državi. Septembra letos je nato moški v odročni staroselski skupnosti v provinci Saskatchewan ubil 11 ljudi, 18 drugih pa ranil.