V reševalni akciji ob jugovzhodni obali Tajske iščejo 31 mornarjev, pogrešanih v nesreči 77 metrov dolge in skoraj tisoč ton težke ladje tajske mornarice. Ta je po prevrnitvi zaradi močne plime oziroma hude nevihte, tiskovne agencije in mediji navajajo različne vzroke, potonila. Operativni sistemi ladje so nehali delati, ko je plovilo zalila velika količina vode. Zaradi tega je izgubila nadzor, je pojasnil tiskovni predstavnik tajske mornarice, admiral Pogkrong Montradpalin. Najprej se je prevrnila na bok, nato potonila.

75 članov posadke so sicer uspeli rešiti, enajst zdravijo v bolnišnici Bang Saphan, okoli 40 drugih pa je nastanjenih v zavetiščih. Trije naj bi bili v kritičnem stanju. 31 jih je še pogrešanih. »Od nesreče je minilo že dvanajst ur, a jih ne bomo nehali iskati,« je za BBC dejal predstavnik mornarice. Reševalne ekipe so bile na terenu vso noč, operacije se nadaljujejo tudi danes. V iskalni akciji sodelujeta dva helikopterja Seahawk, dve fregati in ena amfibijska ladja.

Do nesreče ladje HTMS Sukhothai, ki je patruljirala v Tajskem zalivu, približno 20 navtičnih milj od Bang Saphana na jugu države.