Poteza zadeva številne družbene medije, kot so Mastodon, Post in Truth Social Donalda Trumpa, pa tudi agregatorje povezav tretjih oseb v družbenih medijih, kot sta linktr.ee in ink.bi. Twitter jo je naznanil po tem, ko so uporabniki začeli spodbujati svoje sledilce, naj si njihove objave ogledajo drugje.

»Twitter v prihodnje ne bo več dovoljeval brezplačnega spodbujanja določenih platform družbenih medijev,« je zapisano v izjavi Twitterja. Uporabniki tako na primer na tem omrežju ne bodo smeli objaviti vabila sledilcem, naj jim sledijo tudi drugod.

Twitterjeve sankcije bodo za prve grehe najprej zahteve, naj se določen tvit izbriše, nato pa sledijo začasne in trajne blokade računov.

Soustanovitelj Twitterja Jack Dorsey, ki je imel nekoč podobna razmišljanja o podjetju, kot jih je imel Musk, preden je bil oktobra prisiljen v prevzem družbenega medija, je na to zadnjo potezo Muska tvitnil le vprašanje »zakaj«.

Zapirl račune več kritičnih novinarjev

Gre za zadnjo v vrsti spornih potez Twitterja pod Muskom, ki so se začele z množičnimi odpuščanji, ponovnim odpiranjem računov skrajnežev in nadaljevale z zapiranjem računov novinarjev.

Musk je račune novinarjev ukinjal, ker so nekateri poročali o tem, da je zaprl račun uporabniku Twitterja, ki je objavljal javno dostopne podatke o gibanju Muskovega zasebnega letala.

Novinarji Washington Posta, Voice of America, CNN, New York Timesa in drugih uglednih medijev, ki jim je zaprl račune, niso objavljali podatkov o gibanju letala, ampak so le poročali o tem, da je Musk zaprl račun tistega, ki jih je objavljal.

Zaprtje računov je naletelo na ostre kritike EU in ZN, zato jih je Musk potem nekaj spet odprl. Ameriški regulator Zvezna komisija za trgovino (FTC) je sporočil, da z veliko zaskrbljenostjo spremlja dogajanje na Twitterju.

V soboto zvečer je Musk spet zaprl račun novinarke Washington Posta Taylor Lorenz, ki je sestavljala prispevek o Musku. V petek je bil brez pojasnila zaprt račun novinarke medija Business Insider Linette Lopez.

Ta je od leta 2018 do leta 2021 objavljala kritične članke o proizvodnem procesu v tovarnah električnih avtomobilov Muskovega podjetja Tesla. V torek je objavila svojo zgodbo iz leta 2009 s komentarjem o težavah Tesle, katerega vrednost delnic zadnje tedne drsi navzdol.

Musk z anketo išče izhod iz slabe situacije

Musk je pred prevzemom Twitterja trdil, da je treba na tem družbenem mediju omogočiti popolno svobodo izražanja, njegovo trenutno početje pa je deležno številnih kritik.

Številni tako sedaj zapuščajo Twitter, ki poleg denarja izgublja tudi ugled, in iščejo prostor za svoje objave na drugih družbenih medijih. Muskov Twitter zapuščajo tudi oglaševalci, kar je nevarno za poslovno prihodnost družbenega medija.

Uporabniki Twitterja trenutno najbolj bežijo h konkurenci Mastodon, ki je imel v petek več kot šest milijonov uporabnikov, pred Muskovim prevzemom Twitterja pa le 3,4 milijona.

Tako kot že večkrat v preteklosti se je sicer v nedeljo Musk znova obrnil na svojih 122 milijonov sledilcev. Povprašal jih je, če naj odstopi s čela Twitterja ter zagotovil, da bo deloval v skladu z rezultati. Do nedelje zvečer po lokalnem času je bilo več kot 55 odstotkov sodelujočih naklonjenih njegovemu odhodu. Ker je Musk lastnik podjetja, je vprašanje, kakšne spremembe bi njegov odhod s čela pravzaprav lahko prinesel. Kdorkoli bi ga nasledil, bi verjetno moral še naprej slediti Muskovi viziji. Verjetneje je, da se je Musk vodenja omrežja in vseh povezanih kritik že naveličal ter išče lahek izhod. Muskovi kritiki bi torej ravnali pravilneje, če bi glasovali, naj na čelu podjetja ostane in nosi vso odgovornost za dogajanje.